Türkiye’nin jet hamlesi Tel Aviv’i sarstı! Peş peşe itiraf geldi: "Türkiye Orta Doğu'nun en büyük ve en güçlü deniz filosuna sahip"

Türkiye’nin Eurofighter Typhoon 4.5 savaş uçaklarını envanterine katmak için Almanya ve İngiltere ile yürüttüğü görüşmeler, İsrail’de paniğe yol açtı. Ana muhalefet lideri Yair Lapid, İsrail hükümetini “etkisiz” ve “stratejik olarak kör” olmakla suçlarken, “Türkiye, Orta Doğu’nun en büyük ve en güçlü deniz filosuna zaten sahip, şimdi de hava üstünlüğüne oynuyor” sözleriyle adeta itirafta bulundu.

İsrail ana muhalefet lideri Yair Lapid, Almanya ve İngiltere'nin Türkiye’ye Eurofighter Typhoon 4.5 savaş uçağı satışını öngören anlaşmayı hazmedemedi.

İsrail hükümetini etkisiz ve işlevsiz olarak niteleyen Lapid, satışın engellenmemesini "stratejik ihmal" olarak değerlendirdi.

Lapid, “İsrail'in işleyen bir dışişleri bakanlığı ya da normal bir hükümeti olsaydı, Almanya ve İngiltere'nin Türkiye'ye bu uçakları satmasına uzun zaman önce engel olunurdu" diyerek, Tel Aviv yönetimini eleştirdi.

Açıklamasında Türkiye'nin bölgesel güç kapasitesine dikkat çeken Lapid, “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye halihazırda Orta Doğu'nun en büyük ve en güçlü deniz filosuna sahip ve şimdi gözünü İsrail ile hava eşitliğini sağlamaya dikmiş durumda. Bu tehlikeli bir durumdur" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE CAYDIRICILIKTA YENİ DÖNEME GİRİYOR

Türkiye'nin Eurofighter Typhoon 4.5 alımı, hava kuvvetlerinin teknoloji seviyesini NATO’nun en gelişmiş hava gücü sınıfına yükseltecek. Çok rollü savaş uçağı olarak bilinen Typhoon’lar, hem hava-hava hem hava-yer görevlerinde etkili rol oynayabiliyor.

Anlaşma, Ankara’nın bölgesel caydırıcılığını artırma yönündeki stratejisinin bir parçası olarak görülüyor. Türkiye, F-35 programından çıkarılmasının ardından savunma sanayiinde hem yerli üretimi artırarak hem de Avrupalı alternatiflerle ilişkilerini derinleştirerek yoluna devam edecek.

ÖN ANLAŞMA İSTANBUL'DA DUYURULABİLİR

Anlaşmanın duyurusunun, 22-27 Temmuz 2025 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek Savunma Sanayi Fuarı sırasında yapılabileceği belirtildi.

WSJ, İngiltere'nin yıl sonuna kadar Türkiye ile test ve inceleme sürecini içeren teknik bir mutabakat anlaşması imzalamayı hedeflediğini de aktardı.

Türkiye, daha önce S-400 hava savunma sistemlerini satın aldığı için F-35 programından çıkarılmıştı. Eurofighter Typhoon'lar, Ankara'nın hava kuvvetleri envanterini modernize etme hedefi doğrultusunda önemli bir seçenek olarak öne çıkıyor.