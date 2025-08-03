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Türkiye’nin turizmdeki yeni hamlesi neydi? Yunan medyasından sürpriz itiraf!

Kaynak: Dış Haberler
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Türkiye’nin turizmdeki yeni hamlesi neydi? Yunan medyasından sürpriz itiraf!
Turizm, Türkiye, Yunanistan, Yunan Medyası, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

2025'in ilk yarısında Türkiye'nin kırdığı 25,8 milyar dolarlık turizm rekoru, Yunan medyasını adeta sarsıntıya uğrattı! Yunanistan’ın saygın turizm platformu TornosNews, Türkiye’nin yükselişini kabul etmek zorunda kaldı.

Yunanistan merkezli ekonomi ve turizm haber sitesi TornosNews, Türkiye'nin 2025’in ilk yarısında ulaştığı 25,8 milyar dolarlık tarihi turizm gelirini manşetine taşıdı. TÜİK verilerine dayandırılan haberde, bu performansın Türkiye ekonomisi için kritik bir başarı olduğu vurgulandı.

"Turizm, belirsizliğe rağmen Türkiye'nin ekonomik lokomotifi olarak öne çıkıyor" ifadelerine yer verilen analizde,ikinci çeyrek gelirlerinin 16,28 milyar dolar olduğu ve ziyaretçi başına ortalama harcamanın 981 dolara yükseldiği hatırlattı.

HEDEF 64 MİLYAR DOLAR GELİR, 65 MİLYON TURİST

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yılın ilk yarısında kaydedilen bu gelirin bir rekor olduğunu belirterek "Yıllık 64 milyar dolarlık hedefimize ulaşma yolundayız" dedi. Aynı hedefe paralel olarak 2025 yılı sonunda 65 milyon turist bekleniyor.

Verilere göre en çok harcama yapan ülkeler arasında Rusya, Almanya ve Birleşik Krallık öne çıkarken, gelirlerin %16,5’i yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarından elde edildi.

YURT DIŞI HARCAMALAR DA DİKKAT ÇEKTİ

Türkiye vatandaşlarının yurt dışı turizm harcamaları da artış gösterdi. 2025’in ilk yarısında 5,2 milyar dolar olarak kaydedilen harcamalarda yıllık bazda %39,4’lük artış yaşandı. Bu artış, Türkiye’nin dış turizm dengesine olan etkisi açısından önemli bir gösterge olarak değerlendirildi.

BAKAN ŞİMŞEK: TURİZM EKONOMİDE BELİRLEYİCİ ROL OYNUYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in konuşmasına yer veren Yunan basını, turizmin sadece gelir kaynağı değil, aynı zamanda sürdürülebilir cari denge politikalarının temel ayağı olduğunu belirterek "Turizm, jeopolitik baskılara rağmen güçlü bir performans gösteriyor" şeklinde değerlendirmede bulundu.

Kaynak: Dış Haberler

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