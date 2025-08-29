Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Türkiye'nin uyarısı Yunanistan'ı köşeye sıkıştırdı! "Korkmuyoruz" demekle yetindiler

Türkiye’nin uyarısı Yunanistan’ı köşeye sıkıştırdı! “Korkmuyoruz” demekle yetindiler

- Güncelleme:
Türkiye’nin uyarısı Yunanistan’ı köşeye sıkıştırdı! “Korkmuyoruz” demekle yetindiler
Dünya Haberleri

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın “ucuz siyaset” çıkışı ve “Türkiye ile kriz çıkarırlarsa jeostratejik sonuçlarını göze alırlar” uyarısı Atina’da panik havası estirdi. Yunan hükümeti art arda açıklamalar yapmak zorunda kalırken, Dışişleri Bakanı Gerapetritis’in tek cevabı “korkmuyoruz” demekle sınırlı kaldı. Hükümet sözcüsü de aynı çizgide “Yunanistan egemen bir devlettir” sözlerine sığındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Yunanistan’a yönelik uyarıları, Atina’da yankı buldu. Fidan’ın “ucuz politika” eleştirisi ve “Türkiye ile kriz çıkarırlarsa jeostratejik sonuçlarını göze alırlar” çıkışı, Yunan hükümetinde panik havası estirdi.

Atina yönetimi, Fidan’ın sözlerinin ardından art arda açıklamalar yapmak zorunda kaldı. 

Fidan, Yunan siyasetçilerinin sürekli Türkiye karşıtı söylemlere sarıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu çok ucuz bir siyaset. Bu türden ucuz bir iç siyaset yapıp çok büyük jeostratejik ve kendi devletlerine maliyet üretecek krizlerin kapısını aralamamaları gerekiyor. Bu ufak siyasî menfaatin karşısında kendi milletine ve devletine ödetebileceği çok ciddi stratejik sonuçlar olabilir"

Türkiye’nin uyarılarını gündemin merkezine taşıyan Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis ise sert bir tonla cevap vermeye çalıştı.

“Yunanistan’ın ne korku sendromu var ne de Türkiye’den tavsiye kabul ederiz” dedi.

Türkiye’nin uyarısı Yunanistan’ı köşeye sıkıştırdı! “Korkmuyoruz” demekle yetindiler - 1. Resim

'EGEMENLİK' VURGUSUNA SARILDI

Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis de benzer bir çıkış yaparak, “Yunanistan kimseye itaat etmez, egemen bir devlettir” açıklamasını yaptı. 

Yunan medyası, ülkenin Türkiye karşısındaki tutumunu “Pavlov’un köpeği” teorisine benzeterek değerlendirdi.

Bakan Fidan, "Türkiye, Yunan iç siyasetinde bir numaralı konu. Siyasi aspirin gibi... Ülkede herhangi bir problem varsa Türkiye’yi, Akdeniz’i, Ege’yi gündeme getiriyorlar. Şartlı refleks teorisi oluşmuş durumda. Cumhurbaşkanı’mız hiçbir liderin almadığı riskleri alarak bu konuların üzerine gitti. Bizim onlarla polemiğe girmekten bir çekincemiz yok. Tavsiyem, Türk aleyhtarlığından çıksınlar." demişti.

"FİDAN, YUNANİSTAN'IN ZAYIF NOKTASINI AÇIK ETTİ"

Yunanistan merkezli To Vima gazetesi ise, Fidan’ın çıkışlarının Atina’da ciddi yankı uyandırdığını belirterek, “Fidan, Yunanistan’ın zayıf noktasını açık etti” değerlendirmesinde bulundu.

Yazıda, Türk diplomasisinin özgüveni karşısında Yunanistan’ın refleksif ve gergin bir tutum sergilediği yazıldı

Kaynak: Dış Haberler

