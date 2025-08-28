Yunan Bakan küstahça Türkiye'yi tehdit etti! "Bedelini ödeyeceksiniz"

Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis, Türkiye’yi hedef aldı. Türkiye’nin İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs arasında planlanan elektrik hattına karşı çıkmasına tepki gösteren Gerapetritis, Ankara’ya açık açık tehditte bulundu:

"Avrupa projesini engellemeye kalkarsa, bedelini öder!"

TÜRKİYE'YE GÖZDAĞI VERMEYE ÇALIŞTI

Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail arasında planlanan elektrik bağlantısı hattına dair konuşan Gerapetritis, Türkiye'nin bu projeye karşı çıkmasının mümkün olmadığını savundu.

"Yunanistan ile Kıbrıs ve nihayetinde İsrail arasında elektrik bağlantısının kurulması bir Avrupa programıdır" diyen Gerapetritis, "Normal şekilde devam edecek. Önümüzdeki dönemde soruşturmalar sürecek" ifadelerini kullandı.

FİRKATEYN SORUSU: SAHADA EGEMENLİK HAKKIMIZI KULLANIRIZ

Gazetecilerden gelen "Türkiye sahaya yeniden firkateyn gönderirse Yunanistan nasıl cevap verir?" sorusuna ise Gerapetritis tehditkâr cevap verdi:

"Egemenlik haklarımızı koruyacağız ve sahada kullanacağız. Tüm muhtemel senaryolar hazır."

Ayrıca, projenin ilerlemesi için NAVTEX yayınlanıp yayınlanmayacağına dair bir başka soruya da "Endişelenecek bir neden yok" diyerek Türkiye'nin sahadaki tavrını küçümsemeye çalıştı.

DOĞRULUK KONTROLÜ: NELER OLDU?

Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve İsrail arasında hayata geçirilmesi planlanan Büyük Deniz Enterkonektörü (Great Seas Interconnector - GSI) projesi, Türkiye'nin sessiz ancak etkili tepkileri ve artan jeopolitik riskler nedeniyle geçici olarak donduruldu.

Yunan basınına yansıyan bilgilere göre, Ankara'nın diplomatik ve askeri refleksleri projeye yönelik planları doğrudan etkiledi. Parapolitika.gr'nin haberinde enerji alanında jeopolitik bir “poker oyunu” yaşandığını ve Türkiye’nin bu oyunda sessiz ama belirleyici bir aktör olarak öne çıktığı paylaşıldı.

YUNANİSTAN NAVTEX YAYINLAYAMIYOR

Güney Kıbrıs merkezli Alphanews’e göre, Yunanistan Doğu Akdeniz’de yeni bir NAVTEX ilan edemiyor.

ANKARA'NIN STRATEJİK BASKISI ETKİLİ OLDU! TURKİYEGAZETESİ.COM.TR İLK KEZ DUYURDU

Atina merkezli yayın organları, Türkiye'nin resmi açıklama yapmaksızın yürüttüğü stratejik baskının, bölgede planlanan enerji projelerini doğrudan etkilediğini yazdı. Yunan basını, Türkiye'nin diplomatik kanallar aracılığıyla ilettiği net mesajların, Atina'da ciddi karşılık bulduğunu ve karar vericiler üzerinde baskı getirdiğini vurguladı.

Projenin ertelenmesiyle birlikte, Türkiye’nin bölgedeki enerji projelerinde göz ardı edilemeyecek bir aktör olduğu bir kez daha teyit edildi.

Chevron ve ExxonMobil gibi Amerikan enerji devlerinin Doğu Akdeniz’de Yunanistan, Güney Kıbrıs, Mısır ve İsrail ile enerji anlaşmaları yapıp Türkiye’yi bilinçli olarak dışlaması, bölgedeki stratejik denklem üzerinde etkili olmaya başladı.

MP tarafından yayımlanan analizde, bu durumun Ankara’nın diplomatik dengesini değiştirdiği ve bölgedeki projelere yönelik fiili engel oluşturduğu belirtildi.

ON MİLYAR DOLARLIK YATIRIMLAR ASKIDA

İsrail basını, Türkiye’nin müdahalesinin sadece Interconnector güç kablosu projesini değil, aynı zamanda EastMed doğalgaz boru hattı ve IMEC ulaştırma koridorunu da etkilediğini duyurdu Söz konusu projelerin toplam maliyeti 10 milyar doları aşıyordu.

DİPLOMATLAR NE DEMİŞTİ?

Türkiye’nin güvenlik ve diplomasi kaynaklarına dayandırılan özel haberde, Kasos ve Karpathos adalarının doğusunda yürütülen denizaltı elektrik hattı faaliyetlerinin uluslararası hukuku ihlal ettiği iletilmişti.

Türk yetkililer, Turkiyegazetesi.com.tr’ye yaptıkları açıklamada, “Oldubittilere kesinlikle müsaade edilmeyecek” diyerek, Türkiye’nin kıta sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) haklarının çiğnendiğine dikkat çekmişti.

Rum medyasına yansıyan bir diğer gelişmede ise, 5. parseldeki Elektra bölgesinde yapılan sondaj çalışmalarının beklentileri karşılamadığı bildirildi. Yapılan sondajda doğalgaz bulunduğu, ancak pazarlanabilir düzeyde olmadığı belirtildi. Rapora göre, "büyük umutlarla başlatılan çalışmalar hayal kırıklığı getirdi.

ANKARA'NIN STRATEJİSİ SAHADA ETKİSİNİ GÖSTERDİ

Enerji projelerinde Türkiye ile iş birliği yapılmaması, Kasos ve Karpathos adaları açıklarında planlanan denizaltı kablo aramaları için planlanan NAVTEX ilanlarının ertelenmesiyle sonuçlandı. Turkiyegazetesi.com.tr'ye konuşan Türk güvenlik kaynaklarının açıklamalarına göre, "Türkiye oldu bittilere asla izin vermeyecek, kıta sahanlığını ve uluslararası haklarını sonuna kadar savunacaktır" denildi.

YUNAN BASINI: ATİNA ANKARA'DAN ÇEKİNİYOR

Yunanistan basınında çıkan haberlere göre Atina, Türkiye’nin bölgedeki kararlı askeri ve diplomatik tutumu nedeniyle adım atamıyor. Öyle ki, bölgede planlanan arama faaliyetleri için gereken NAVTEX ilanlarının günlerdir yayınlanamadığı bildiriliyor.