Rum Savunma Bakanlığı kaynakları, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs arasında 2 bin 500 kişilik ortak bir askeri güç kurulmasına yönelik hazırlıkların sürdüğünü doğruladı.

Rum Savunma Bakanlığı kaynakları, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs arasında 2 bin 500 kişilik ortak bir askeri güç kurulmasına yönelik çalışmaları doğruladı. Rum tarafı, bu girişimin hedefinde doğrudan Türkiye’nin bulunduğunu açıkça dile getirdi.

Ant1 kanalına konuşan Rum Savunma Bakanlığı kaynakları, ortak askeri güç fikrinin İsrail tarafından gündeme getirildiğini itiraf etti. Aynı kaynaklar, “Amaç, üç ülkenin güvenliğini ve kritik altyapısını ortak düşman Türkiye’ye karşı güvence altına almaktır. İsrail için Türkiye şu anda çıkarlarına yönelik en büyük tehlikeyi oluşturmaktadır” ifadelerini kullandı.

ANKARA’NIN ASKERİ GÜCÜ MERCEK ALTINDA

Ant1 ana haber bülteninde yer alan bilgilere göre toplantılarda Türkiye’nin genişleyen askeri kapasitesi detaylı şekilde ele alındı. Görüşmelerde hava sahası kontrolü, ortak operasyon senaryoları ve Türkiye’ye karşı koordineli hareket başlıkları öne çıktı.

İSRAİL-RUM SAVUNMA TEMASI

Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas’ın İsrail Savunma Bakanı ile yaptığı görüşmede de aynı başlıkların masada olduğu aktarıldı.

2 BİN 500 KİŞİLİK GÜÇ PLANI

The Jerusalem Post’un haberine göre planlanan askeri güç yaklaşık 2 bin 500 askerden oluşacak. Bu yapıda 1.000 İsrailli, 1.000 Yunan ve 500 Rum askerin yer alması öngörülüyor. Gücün kara, hava ve deniz unsurlarıyla kısa sürede konuşlandırılabilir şekilde tasarlanması planlanıyor.

"MESAJ DOĞRUDAN ANKARA’YA"

İsrail basını Yunanistan ve Güney Kıbrıs arasındaki bu askeri hazırlığın doğrudan Türkiye’ye yönelik olduğunu yazdı Haberde, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı bir güç gösterisi var" denildi.

ÜÇLÜ ZİRVE KUDÜS’TE

22 Aralık’ta Kudüs’te İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın katılımıyla üçlü bir zirve düzenleneceği bildirildi. Zirvede askeri iş birliğinin yanı sıra Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin de ele alınması bekleniyor.

