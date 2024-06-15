Ukrayna Barış Konferansı'na bir eleştiri de Brezilya'dan: Rusya'sız olmaz

Konferansa Rusya'nın davetli olmaması tartışmaları da beraberinde getirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün yaptığı açıklamada, "İsviçre’deki konferansa davet edilmedik. Rusya olmadan, bizimle açık ve sorumlu bir diyalog kurmadan, Ukrayna ve Avrupa güvenliği konusunda çözüm bulunması imkansız" ifadelerini kullanmıştı.

"RUSYA'SIZ ÇÖZÜME ULAŞMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Bu sözlerin ardından bir açıklama da Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'dan geldi. Lula da Silva, Ukrayna Barış Konferansı'nın Rusya olmadan çözüme ulaşmasını mümkün görmediğini belirtti.

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Viola Amherd ile Cenevre'de görüşmesinin ardından Lula, "Bir anlaşma olmalı, Zelenskiy, Putin'le konuşmak istemediğini söylerse ve Putin de aynı şekilde Zelenskiy ile konuşmak istemediğini belirtirse, bunun nedeni savaştan hoşlanmaları anlamına gelecek. Aski takdirde oturup barışçıl bir çözüm bulmak için konuşurlardı" ifadelerini kullandı.

Basına göre Lula, G7 Liderler Zirvesi'ne katılmadan kısa süre önce Cenevre'de Amherd ile Ukrayna-Rusya arasındaki soruna ilişkin bir görüşme gerçekleştirdi.

Lula, çatışmalar ve savaşlar yüzünden trilyonlarca doların harcandığını vurgulayarak, "Brezilya, Rusya'nın Ukrayna işgalini şiddetle kınadı ve her iki tarafın da hedeflerine askeri yollarla ulaşamayacağı zaten belli" dedi.

Rusya-Ukrayna savaşının çözümü için tüm tarafların katılımıyla uluslararası barış konferansı çağrısını yineleyen Lula, pozisyonlarının bu yönde olduğunu bildirdi.