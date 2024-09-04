Ukrayna kabinesinde deprem! Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba istifa etti

Ukrayna, dün 3 bakanının istifasının şokunu atlatamadan bugün Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba istifa ettiğini duyurdu.

Rusya ile savaşan Ukrayna kabinedeki peş peşe istifalarla zor gün günler yaşıyor.

Dün Stratejik Sanayiler Bakanı, Adalet Bakanı ve Çevre Bakanı'nın istifaları ülkede şok etkisine neden olurken, Ukrayna'da yönetimsel bir belirsizlik ve siyasi istikrarsızlık endişelerini artırdı.

Konuya ilişkin resmi açıklama yapılmazken bugün Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın da istifasını verdiği duyuruldu.

BİDEN HAZIRLIĞI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Zelenskiy'nin üst düzey danışmanlarından Rostyslav Shurma da cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle görevden alındı.

Zelenskiy, bu değişikliklerin Ukrayna’nın ihtiyaç duyduğu sonuçları elde etmesi için gerekli olduğunu belirterek, hükümetin bazı alanlarının güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden ile gelecek ay yapacağı görüşme öncesinde hükümette yeniden yapılanma hazırlıklarının tamamlandığını açıkladı.

MUHALEFET TEPKİLİ

Muhalefet milletvekili Iryna Gerashchenko, hükümet değişikliklerini eleştirerek, "Bu, bakanları olmayan bir hükümet ve tek çoğunluğu olmayan bir parlamento. İktidarın göz ardı ettiği bir entelektüel ve kadro kriziyle karşı karşıyayız," dedi.

Ayrıca, bir birlik hükümeti kurulması çağrısında bulunarak, Zelenskiy'nin siyasi ekibinin iktidardaki etkisinin sona ermesi gerektiğini savundu.