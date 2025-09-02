Ukrayna-Rusya savaşının en etkili silahı oldu! İnsan müdahalesi tarih mi oluyor?

Ukrayna, yapay zekâ destekli drone sürülerini savaş alanında ilk kez rutin olarak kullanmaya başladı. Bu gelişme, insansız hava operasyonlarında insan müdahalesini en aza indirerek drone’ların bağımsız şekilde saldırıları koordine edebilmesini sağlayan yeni bir dönemin işareti olarak görülüyor.

İNSANSIZ ORDULAR SAHADA

The Wall Street Journal’ın 2 Eylül tarihli haberine göre, Ukrayna güçleri yerli şirket Swarmer tarafından geliştirilen sürü teknolojisini kullanıyor. Sistem, birden fazla drone’un birbirleriyle iletişim kurmasına, hedefleri bağımsız olarak seçmesine ve savaş alanı koşullarına uyum sağlamasına imkân tanıyor. Bu operasyonlar, dünya genelinde sürü kabiliyetlerinin rutin olarak kullanıldığı ilk örnek olarak kayıtlara geçti.

Swarmer’ın sisteminde tipik olarak bir keşif drone’u ve iki patlayıcı taşıyan UAV bulunuyor. Drone’lar görev sahasını aldıktan sonra saldırı zamanlamasını ve teslimatını bağımsız olarak belirliyor; insan müdahalesi yalnızca planlama, başlatma ve saldırı onayıyla sınırlı kalıyor.

Ukrayna ordusu, bugüne kadar çoğunlukla üç drone’luk gruplarla 100’den fazla sürü görevini başarıyla gerçekleştirdi. Bazı denemelerde sekiz drone’a kadar birim test edilirken, şirket sürü sayısını gelecekte 100’ün üzerine çıkarmayı planlıyor.

İNSAN MÜDAHALESİ TARİHE KARIŞIYOR

Bu yöntem, insan gücü ihtiyacını da önemli ölçüde azaltıyor. Üç drone’luk bir operasyon için yalnızca bir planlayıcı, bir operatör ve bir navigatör gerekiyor; geleneksel görevlerde ise dokuz personel görev alıyor. Sürü içi karar mekanizmalarının artması, operasyonların etkinliğini artırırken, Rus elektronik harp sistemlerinin sinyal müdahalesi riskini de azaltıyor.

Analistler, mevcut küçük ölçekli uygulamalar bile bağımsız koordinasyon açısından önemli bir teknolojik adım olarak değerlendiriyor. Tam ölçekli sürü operasyonları, yüzlerce drone’un entegre ve akıllı bir sistem olarak hareket etmesi, geleceğe yönelik hedefler arasında yer alıyor, ancak Ukrayna’nın bu alandaki ilerlemesi büyük bir kırılma noktası olarak görülüyor.

Swarmer, ABD’li yatırımcıların katkısıyla yaklaşık bir yıl önce madencilik operasyonlarını otomatikleştirmek için sistemini devreye aldı ve kısa sürede keşif, saldırı ve altyapı hedefleme görevlerine genişletti. Şirket, mühendislerin drone’ları devre kartları ve 3D baskı parçalarıyla bir araya getirdiği mütevazı bir yerleşim binasında faaliyet gösteriyor.

ABD, Çin, Fransa, Rusya ve Güney Kore gibi ülkeler benzer sürü teknolojileri geliştiriyor, ancak aktif savaşta düzenli olarak kullandığı teyit edilen tek ülke Ukrayna.

TEORİDEN GERÇEĞE

Operasyonlarda bazı teknik zorluklar da yaşanıyor. Başlangıçta drone’lar arasında aşırı veri alışverişi iletişim yüküne yol açarken performansı etkiledi. Ayrıca, yapay zekâ destekli özerk sistemlerin kullanımı etik kaygıları da beraberinde getiriyor. Swarmer, ölümcül eylemlerde nihai kararın her zaman insan kontrolünde olduğunu belirtiyor.

King’s College London’dan drone savaş araştırmacısı Zak Kallenborn, “Drone sürüleri uzun süredir savaşların geleceği olarak görülüyordu. Bugüne kadar teoriden öteye geçmemişti. Ukrayna bunu sahaya taşıdı” ifadelerini kullandı.

Daha önce NATO Avrupa Müttefik Komutanı General Alexus Grynkewich, savunma firmalarını ürünlerini test etmek için Ukrayna’ya davet etmiş, gerçek bir savaş ortamında alınacak geri bildirimlerin NATO’nun gelecekteki tedarik stratejilerini şekillendireceğini vurgulamıştı.