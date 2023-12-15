Ukrayna'da belediye meclisinde bomba şoku! El bombasıyla odayı havaya uçurdu!

15 Aralık 2023 15:54 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 16:09

Editör: Nurcan Çalışkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ukrayna'nın Transkarpatya bölgesindeki Keretskovsky Belediye Meclisi'nde şaşırtıcı bir olay meydana geldi.

Belediye meclis üyeleri arasında Keretskovsky ile ilgili yaşanan anlaşmazlık, bir anda gergin bir tartışmaya dönüştü.

Tartışma esnasında bir meclis üyesi kontrolünü kaybetti.

Tartışmaların gerçekleştiği odadan ayrılan üye, bir süre sonra ceplerine yerleştirdiği el bombalarıyla geri döndü.

Toplantıyı kısa bir süre izledikten sonra meclis üyesi, ceplerine yerleştirdiği üç adet el bombasını odanın ortasına bıraktı.

Bombaların patlaması sonucu, bombayı atan kişi dahil altısı ağır olmak üzere 26 kişi yaralandı.

Korkunç olay, güvenlik kameralarına anbean yansıdı.











