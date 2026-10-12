Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Devlet Başkanı Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Putin’in bir araya gelmesi için iki seçeneğin gündemde olduğunu açıkladı. Sybiha, görüşmenin ABD Başkanı Donald Trump’ın katılımıyla veya Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın arabuluculuğunda gerçekleştirilebileceğini belirtti.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, ABD Başkanı Donald Trump'ın katılımıyla veya Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın arabuluculuğuyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmesinin mümkün olabileceğini söyledi.

Ukrayna'nın RBK-Ukrayna haber ajansına konuşan Sybiha, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi yönünde yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Ukrayna’dan barış masasına yeşil ışık: İki seçenek gündemde! Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump’a çevrildi

UKRAYNA'DAN ÜÇLÜ GÖRÜŞMEYE YEŞİL IŞIK

ABD, Rusya ve Ukrayna'nın yer aldığı üçlü görüşmelerin tekrar yapılması gerektiğini ve bunun için hazır olduklarını belirten Sybiha, "Bunun mümkün olan en kısa sürede gerçekleşmesini istiyoruz. Barışı daha da yakınlaştırmak için en küçük fırsatı bile kullanacağız." dedi.

Savaşın bitirilmesi için Zelenski ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in bir araya gelmesi gerektiğini söyleyen Sybiha, bunun, ABD Başkanı Trump'ın katılımıyla veya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuğunda yapılabileceğini kaydetti.

Ukrayna’dan barış masasına yeşil ışık: İki seçenek gündemde! Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump’a çevrildi

TRUMP DÜN ATEŞKES YAPILDIĞINI DUYURMUŞTU

ABD Başkanı Trump, dün Rusya ile Ukrayna arasında bir enerji ateşkesi anlaşması yapıldığını duyurmuştu . İki ülkenin, savaş devam etmesine rağmen birbirlerinin enerji altyapısına saldırmama taahhüdü verdiğini belirten Trump, "Her iki taraf da anlaştı. Bunu bozmayın." demişti.

ÖNERİLEN HABERLER DÜNYA Dehşete düşüren görüntüler Ukrayna'dan! Video çektiği sırada füze yağmuruna tutuldu

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: ANADOLU AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala