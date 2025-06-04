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Ülke acı olayla sarsıldı: Kum ocağı çöktü, 11 çocuk hayatını kaybetti!

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Ülke acı olayla sarsıldı: Kum ocağı çöktü, 11 çocuk hayatını kaybetti!
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde kum ocağında meydana gelen göçükte 11 çocuk hayatını kaybetti, 7 çocuk yaralandı. Acı olayla ilgili eyalet polisi geniş çaplı soruşturma başlattı.

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde kum ocağının çökmesi sonucu 11 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

Kaduna Eyalet Polis Sözcüsü Mansir Hassan, yaptığı yazılı açıklamada, eyaletin Yardoka köyü yakınlarında kum ocağında bir grup çocuğun kazı yaptığını belirtti. Kazı devam ederken oluşan çukurda bulunan çocukların üzerine kum yığınının düştüğünü belirten Hassan, kazada 11 çocuğun hayatını kaybettiğini, 7 çocuğun da yaralandığını kaydetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve çocukların çalıştırılıp çalıştırılmadığının araştırıldığını aktaran Hassan, "Eğer çocukların çalıştırıldığı tespit edilirse, olay çocuk işçiliği kapsamında değerlendirilecek." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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