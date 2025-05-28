Ülke bu olayı konuşuyor! Gönderdiği düğün hediyesi kabusu yaşattı

Hindistan’ın Odisha eyaletinde yeni evlenen bir çifte hediye olarak bomba gönderen eski okul müdürü Punjilal Meher, iki kişinin ölümüne sebep oldu. Cinayetten suçlanan sanık ömür boyu hapis cezasına çartırıldı.

İlginç olay, 2018 yılında Hindistan’ın Odisha eyaletinde meydana geldi. 56 yaşındaki Punjilal Meher, yeni evlenen yazılım mühendisi Soumya Sekhar Sahu’nun evine hediye paketine sarılı bir bomba gönderdi. Saldırıda Sahu ve halası hayatını kaybederken, eşi Reema ağır yaralandı.

BBC’nin haberine göre sanık, çıkarıldığı karar duruşmasında cinayet, cinayete teşebbüs ve patlayıcı kullanma suçlarından mahkum edildi.

Mahkeme, savcılığın söz konusu eylemin çirkin bir suç olduğu değerlendirmesine katılmakla birlikte bunun çok nadir bir vaka olduğunu savunarak sanığı idam cezasına çarptırmadı.

NE OLMUŞTU?

Henüz beş günlük evli çiftin evine gönderilen paket, bir düğün hediyesini andırıyordu. Sahu’nun paketi açmak için üzerindeki ipi çekmesiyle birlikte şiddetli bir patlama meydana geldi.

Feci olayda, Sahu ve 85 yaşındaki büyük halası Jemamani Sahu hayatını kaybetti, 22 yaşındaki Reema ise ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 2018 Nisan ayında yerel polise isimsiz gönderilen mektupta bombanın Sharma değil “SK Sinha” adıyla gönderildiği ve şifreli bir şekilde ihanet ve para saiklerinden söz edildiği belirtildi.

Söz konusu mektup soruşturmanın seyrini değiştirirken Meher, olaydan beş yıl sonra görülen karar duruşmasında mahkum edildi.