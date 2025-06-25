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Ülke şokta! Eve silahlı saldırı yapıldı: Çok sayıda ölü var

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Ülke şokta! Eve silahlı saldırı yapıldı: Çok sayıda ölü var
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Meksika'nın Guanajuato eyaletinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Meksika'nın Guanajuato eyaletinde silahlı kişiler, Irapuato kasabasının Barrio Nuevo Mahallesi'nde parti düzenlenen eve baskın yaptı.

Düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

MEKSİKA DEVLET BAŞKANI SALDIRIYI KINADI

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında saldırıyı kınayarak, olayın en kısa sürede aydınlatılacağını belirtti.

Yerel medyada paylaşılan bir videoda, dans edip eğlenen kişilerin silah sesleriyle paniğe kapılarak kaçıştığı anlar yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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