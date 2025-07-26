Ülkede zehirli gıda skandalı! 53 ürün raflardan acil toplatıldı

Fransa’da Tüketiciyi Koruma Genel Müdürlüğü (DGCCRF), son yedi gün içinde sağlık riski taşıdığı belirlenen 53 farklı gıda ürününün piyasadan acilen toplatıldığını duyurdu.

Geri çağırma kararının en dikkat çeken nedeni, Listeria monocytogenes bakterisinin birçok üründe tespit edilmesi oldu. Özellikle bağışıklık sistemi zayıf bireylerde ölümcül sonuçlar doğurabilen bu bakteri, ciddi enfeksiyonlara yol açabiliyor. Yetkililer, tüketicilerin ürünlerin etiketlerini ve lot numaralarını dikkatle incelemesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

ET, HAZIR YEMEK VE BAHARATLAR EN ÇOK ETKİLENENLER ARASINDA

Geri çağrılan ürünler arasında et ve hazır yemek kategorileri öne çıkarken, baharatlar, süt ürünleri, sebze ve meyveler ile çeşitli tatlılar da listede yer aldı.

Açıklamada, yalnızca bakteriyel kontaminasyon değil, etikette beyan edilmeyen alerjenler, yasaklı kimyasal maddeler, salmonella varlığı ve pestisit kalıntılarının da geri çağırma kararlarına neden olduğu ifade edildi.

TÜRKİYE MENŞELİ ÜRÜNLERDE DE RİSK TESPİT EDİLDİ

Listede Türkiye menşeli bazı ürünlerin bulunması dikkat çekti. Suntat markasına ait yaprak sarma konservesinde 10’dan fazla pestisit kalıntısının yasal sınırları aştığı tespit edildi. Ayrıca Gourmet Çelebi markalı fındık kremasında yer fıstığı, Antep fıstığı ve badem gibi alerjenlerin etikette belirtilmediği kaydedildi.

Öte yandan, Pom’lisse markalı patates ürünlerinde kanserojen aromatik hidrokarbonlara rastlandı. U markalı zencefil, kekik ve biberiye gibi baharatlarda ise ağır metal ve kimyasal kalıntılar bulundu.

Asya mutfağına ait bazı hazır yemeklerde de alerjen etiketleme hataları tespit edildi. DGCCRF, özellikle yaşlılar, hamile kadınlar ve kronik hastalığı bulunan bireylerin bu ürünlerden uzak durmaları gerektiğini belirtti.

TÜKETİCİLERE: ETİKETLERİ VE LOT NUMARALARINI KONTROL EDİN

Fransa’daki gıda güvenliği yetkilileri, toplatılan ürünlerin ciddi sağlık riskleri taşıdığına dikkat çekerek, halkı bilinçli alışveriş yapmaları konusunda uyardı. Tüketicilerin, son dönemde satın aldıkları ürünlerin parti numaraları ve son tüketim tarihlerine dikkat etmeleri, şüpheli ürünleri kesinlikle tüketmemeleri istendi.