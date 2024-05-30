'Uluyan maymun' ölümleri arttı, sayı 150'yi aştı! Bakanlıktan açıklama geldi

ÖLÜMLERİN SEBEBİ 'SICAK ÇARPMASI'

Açıklamaya göre, yapılan testler sonrasında maymunların 'sıcak çarpmasından öldüğü' tespit edildi. Ülkedeki mevcut kuraklığın ve maymunların yaşadığı bölgelerdeki su kaynağı eksikliğinin de ölümlerde rol oynadığına dikkat çekildi. Maymunlar için su tedarikine başlanmasının yanı sıra mobil veteriner tesisi kurulduğu da aktarıldı.

GEÇEN HAFTA 157 MAYMUN ÖLMÜŞTÜ

Güncel ölüm sayısına ilişkin bir açıklama yapılmadı ancak en son geçen hafta 157 uluyan maymunun öldüğü bildirilmişti. Ülkenin kuzeyindeki bir hayvanat bahçesinde ise susuz kaldıkları için bazı hayvanların hayatını kaybettiği bildirilmişti.