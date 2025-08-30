Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ünlü fenomen ve ailesinin acı sonu! Kamyonette ölü bulundular

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Meksika'da sosyal medya fenomeni Esmeralda Ferrer Garibay, eşi ve iki çocuğu ile birlikte bir kamyonetin içerisinde ölü bulundu.

Meksika'nın Guadalajara kentinde sosyal medya fenomeni Esmeralda Ferrer Garibay, 36 yaşındaki eşi Roberto Carlos Gil Licea, 13 yaşındaki oğlu Gael Santiago ve yedi yaşındaki kızı Regina ile birlikte ölü bulundu.

ON BİNLERCE TAKİPÇİSİ VARDI

Jalisco eyaletinde terk edilmiş bir araca ilişkin ihbar alan polis ekipleri, yaptıkları çalışmanın ardından kamyonetin içinde dört kişinin cansız bedenine ulaştı. Yapılan incelemede ölenlerin TikTok fenomeni Garibay ve ailesi olduğu tespit edildi.

İnternette Esmeralda FG adıyla tanınan ve on binlerce takipçisi bulunan Garibay, yaşam tarzı ve seyahat içerikleri paylaşıyordu.

Ünlü fenomen ve ailesinin acı sonu! Kamyonette ölü bulundular - 1. Resim

BİRKAÇ AY ÖNCE TAŞINMIŞLARDI

Yerel basında yer alan bilgilere göre; Garibay, sadece birkaç ay önce ailesiyle birlikte Michoacán eyaletinden Guadalajara’ya taşınmıştı. Cinayetin, ailenin ticari faaliyetleriyle bağlantılı olabileceği ve 

TikTok fenomeninin eşi olan Roberto'nun Michoacán eyaletinde araç alım satımı ve domates yetiştiriciliğiyle uğraştığı, cinayetlerin bu ticari faaliyetlerle bağlantılı olabileceğini tahmin ediliyor.

Öte yandan bunun bir kartel saldırısı olabileceği ihtimali üzerinde de duruluyor.

