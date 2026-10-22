Bir dönemin popüler internet oyunlarından Stick Run'ın kurucusu Manuel Otto, 30 yaşında hayatını kaybetti. Almanya'da yaşanan olayda Otto'nun Twitch üzerinden canlı yayındayken kendini yaktığı iddia edilirken, oyun ekibinden ölüm haberini doğrulayan açıklama geldi.

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Bir dönem milyonlarca oyuncuya ulaşan Stick Run'ın geliştiricisi ve sosyal medya fenomeni Manuel Otto'nun ölümü oyun dünyasında üzüntüye neden oldu. Almanya'nın Bavyera eyaletinde 20 Ekim'de meydana gelen olayın Twitch üzerinden canlı yayımlandığı öne sürüldü. 30 yaşındaki Otto'nun hayatını kaybettiği, oyunun resmî sosyal medya hesabından yapılan açıklamayla doğrulandı.

CANLI YAYININ ARDINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Stick Run'ın resmî hesabından 20 Ekim'de yapılan ilk açıklamada, Manuel Otto'nun yer aldığı bir Twitch yayınında hayatına son vermiş olabileceği belirtildi. Açıklamada olayın kesin koşullarının henüz netleşmediği vurgulanarak doğrulanmamış bilgilerin paylaşılmaması istendi.

Twitch yetkilileri de olayın ardından ilgili yayın kaydının ve kanalın erişime kapatıldığını doğruladı.

Ünlü oyun geliştiricisi Manuel Otto hayatını kaybetti! Kendini yaktığı iddia edildi

ALMANYA'DAKİ YANGINDA BİR KİŞİ ÖLDÜ

Alman basınında yer alan bilgilere göre, 20 Ekim Salı günü Bavyera eyaletine bağlı Breitbrunn am Chiemsee'deki bir binanın çatı katında yangın çıktı.

Saat 19.45 sıralarında bildirilen yangına müdahale edilirken içeride bulunan 30 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yerel basın, hayatını kaybeden kişinin Manuel Otto olduğunu aktardı. Ancak polis, hayatını kaybeden kişinin kimliğini ve ölümün kesin koşullarını kamuoyuna resmen açıklamadı.

Olayla ilgili Rosenheim Kriminal Polisi tarafından başlatılan soruşturma sürerken, ilk incelemelerde başka bir kişinin müdahalesine ilişkin bulguya rastlanmadığı bildirildi.

STICK RUN EKİBİ ÖLÜMÜNÜ DOĞRULADI

21 Ekim'de ikinci bir açıklama yayımlayan Stick Run ekibi, Marc-Manuel Alexander Otto'nun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Otto'nun yalnızca bir oyun geliştiricisi değil, aynı zamanda oyuncu topluluğunun önemli bir parçası olduğu vurgulandı. Ekip, geliştirdiği oyunun milyonlarca insanın çocukluk anılarında yer edindiğini belirterek ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

MANUEL OTTO KİMDİR?

Alman oyun geliştiricisi Manuel Otto, henüz 14 yaşındayken Stick Run'ı geliştirmeye başladı. İlk olarak 2010 yılında Facebook üzerinden oyuncularla buluşan oyun, ilerleyen yıllarda mobil platformlara da taşındı.

Basit oynanışı ve rekabete dayalı yapısıyla geniş bir oyuncu kitlesine ulaşan Stick Run, özellikle tarayıcı oyunlarının popüler olduğu dönemin dikkat çeken yapımlarından biri oldu.

Otto'nun 30 yaşında hayatını kaybetmesi, oyunun takipçileri ve internet oyunları topluluğunda üzüntüyle karşılandı.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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