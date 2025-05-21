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Ünlü şarkıcının mezarından çalınmıştı! 37 yıl sonra bulundu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ünlü şarkıcının mezarından çalınmıştı! 37 yıl sonra bulundu
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fransız polisi, Amerikalı şarkıcı Jim Morrison'ın 37 yıl önce Paris'teki mezarından kaybolan heykelinin bulunduğunu açıkladı.

Amerikalı şarkıcı Jim Morrison'ın 37 yıl önce Paris'teki mezarından kaybolan heykeli bulundu.

1988'DE ÇALINMIŞTI

Paris emniyetinin Instagram hesabından yapılan paylaşımda, "Jim Morrison'ın 1988'de Père Lachaise mezarlığından çalınan büstü, 37 yıllık bir aradan sonra bulundu" ifadeleri kullanıldı.

"TESADÜFEN YAPILAN BİR KEŞİFTİ"

Şarkıcının hayranları için ikonik olan heykelin, Paris Cumhuriyet Savcılığı'na bağlı Mali ve Yolsuzlukla Mücadele Tugayı tarafından yürütülen soruşturma sırasında bulunduğu belirtildi. Savcılık tarafından CNN'e yapılan açıklamada konuyla ilgili "Bu, Paris mahkemesindeki bir sorgu hakiminin emriyle yapılan arama sırasında tesadüfen yapılan bir keşifti." denildi.

Jim Morrison Malikanesi'nin yöneticisi Jeff Jampol ise yaptığı açıklamada heykelin yeniden bulunduğunu duymaktan "mutlu olduklarını" söyleyerek "Açıkçası bu bir tarih parçası ve Jim'in ailesi bunu mezarında istedi, bu yüzden bulunduğunu görmek memnuniyet verici." ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcının mezarından çalınmıştı! 37 yıl sonra bulundu - 1. Resim

1960'ların rock grubu The Doors'un solisti Morrison, 1971'de henüz 27 yaşındayken hayatını kaybetmişti. Morrison'ın Fransa'nın başkenti Paris'teki mezarı günümüzde hala birçok müziksever tarafından ziyaret ediliyor. Père Lachaise Mezarlığı'nda bulunan mezara her yıl Morrison'ın ölüm yıl dönümünde kalabalıklar akın ediyor.

Paris şehrinin resmi internet sitesine göre Hırvat heykeltıraş Mladen Mikulin tarafından yapılan büst, ölümünün 10. yıl dönümünde mezar taşına yerleştirildi. Ancak 1988'de ortadan kayboldu. 1980'li yıllarda tahrip edilen mezar taşı, 1990 yılında ailesi tarafından yenilenerek üzerine Yunanca "Ruhuna Sadık" yazısı yazıldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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