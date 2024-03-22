Ünlü şirkette cinayet! Patronunu zehirleyerek öldürmüştü, mahkeme kararını verdi

Çin'in ünlü oyun şirketlerinden Yoozoo Games'te yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Şirketin eski yöneticilerinden Şü Yao, kurucu Lin Çi'yi zehirleyerek öldürmekten idam cezasına çarptırıldı.

Çin’de Şanghay Birinci Orta Halk Mahkemesi ünlü oyun şirketlerinden Yoozoo Games'te yaşanan olay hakkında açıklama yaptı. Açıklamada şirketin eski yöneticilerinden Şü Yao’nun, kurucu Lin Çi'yi 2020'de aralarında iş nedeniyle çıkan anlaşmazlık nedeniyle zehirleyerek öldürmekten idam cezasına çarptırıldığı bildirildi. Açıklamada Şü'nün, Eylül-Aralık 2020'de ofisteki içeceklerine zehirli madde koyarak şirketin kurucusu dışında 4 iş arkadaşını da zehirlediği ancak bu kişilerin iyileştiği aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

Polis, 39 yaşındaki Lin'in yemeğine koyulan zehir nedeniyle 10 gün içinde ölmesinin ardından Şü'yü gözaltına almıştı. Yoozoo, ünlü "Game of Thrones" dizisinden esinlenen "Game of Thrones: Winter Is Coming" adlı çevrim içi oyun geliştirmişti.