Uzayda yemek bir başka güzel: Kişi başı 16 milyon lira ödeyecekler

Uzay turizm şirketi SpaceVIP, uzayda yemek deneyimi için harekete geçti. Altı kişilik yemek için kişi başı 16 milyon lira ödenecek. Yemekleri ise Michelin yıldızlı Danimarkalı şef Rasmus Munk hazırlayacak.

Uzayda bir akşam yemeği yemenin maliyeti belli oldu. Uzay turizmi şirketlerinden SpaceVIP'in sunacağı deneyime 6 kişi katılacak. Uzayda Michelin yıldızlı şef Rammus Munk'ın yemeklerini yemek bilet başına 495 bin dolar yani 16 milyon liraya mal olacak. Ödeme yapan altı kişi, dünya atmosferinin sınırında altı saatlik bir yolculuğa çıkacak.

GELİR UZAY ÖDÜLÜ VAKFI'NA BAĞIŞLANACAK

Akşam yemeğinden elde edilen tüm gelirler bilim ve teknolojide cinsiyet eşitliğini destekleyen Uzay Ödülü Vakfı'na aktarılacak.

SpaceVIP'in kurucusu Roman Chiporukha turistik uzay yemeği hakkında, "Bu, uzay okuryazarlığını teşvik etmek için uzay yolculuğunun gücünden yararlanmak amacıyla önde gelen sanatçılarla düzenlenen bir dizi keşif gezisinin ilkidir" diye konuştu.

Michelin yıldızlı şef ve altı misafiri, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden 2025'in sonlarında yola çıkacak.

Şef, dünyanın ilk karbon nötr uzay gemisi olan Space Perspective'in Uzay Gemisi "Neptün"de akşam yemeğini sunacak.

Uzay gemisi "Neptün" bir roket değil, SpaceBalloon tarafından yavaşça hareket ettirilen basınçlı bir kapsül.

CANLI YAYINLANACAK

Kaşifler, atmosferin sınırına ulaştıklarında uzay aracında Wi-Fi erişimine sahip olacak ve deneyimlerini canlı yayınlayabilecek. Ayrıca uçuşları sırasında Dünya'daki arkadaşları ve aileleriyle bağlantı kurabilecekler.

Yolcular aynı zamanda güneşin doğuşunu da izleme şansına sahip olacak.

MENÜDE NELER VAR?

Şef Rasmus, "uzay araştırmalarının son 60 yılda insanlık tarihindeki rolünden ve bunun toplum üzerindeki hem bilimsel hem de felsefi etkisinden ilham alan" yemekler sunacak.

Menü hazırlıkları henüz tamamlanmadığı için yemekler gezi planının son aşamasında açıklanacak.

Şef Ramsus'un Kopenhag merkezli restoranı Alchemist, 2020'den bu yana iki Michelin yıldızı aldı. Restoran aynı zamanda "Dünyanın En İyi 50 Restoranı" listesinde 5. sırada.