Venezuela seçimin ardından karıştı! Maduro, Elon Musk'a savaş ilan etti
Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe- Güncelleme:
Dünya Haberleri
Venezuela’da Ulusal Seçim Konseyi'nin (CNE), devlet başkanlığı seçimini Nicolas Maduro'nun kazandığını duyurunca ülke karıştı. lkede Maduro'ya yönelik protesto ve eylemler başladı. ABD başta olmak üzere pek çok ülke Maduro'nun seçimi yeniden kazanmasına tepki gösterdi. Maduro, uzay roketleriyle Venezuela'yı işgal etmek istediği iddiasıyla Elon Musk'a savaş ilan etti.
Son dakika haberinin ayrıntılıları geliyor...
Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe - Dünya