Venezuela’da Maduro seçimleri ezici farkla kazandı

Muhalefetin boykot ettiği sandıktan yine Maduro çıktı. Venezuela’da Devlet Başkanı Nicolas Maduro, düşük katılım ve sert eleştiriler altında gerçekleşen parlamento ve bölge seçimlerinden ezici bir zaferle ayrıldı. Ana muhalefetin “maskaralık” diyerek reddettiği seçimlerde Maduro’nun partisi, 24 valilikten 23’ünü kazanırken, meclis oylamasında da yüzde 82’nin üzerinde oy aldı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun partisi, ana muhalefetin boykot ettiği parlamento ve bölge seçimlerinde büyük bir zafer elde etti. Venezuela Seçim Konseyi (CNE), Birleşik Sosyalist Parti'nin 24 valilikten 23’ünü kazandığını ve ulusal meclis için kullanılan oyların yüzde 82,68’ini aldığını duyurdu.

MUHALEFET SEÇİMİ BOYKOT ETTİ

Ana muhalefet grubu, seçimleri “maskaralık” olarak nitelendirerek meşruiyetini tanımadığını açıklamış ve seçmenlere sandığa gitmeme çağrısı yapmıştı. Katılımın oldukça düşük olduğu gözlendi. AFP muhabirleri, oy verme merkezlerinde Temmuz 2024’teki başkanlık seçimlerine kıyasla çok daha az seçmen bulunduğunu aktardı. Delphos anket şirketi, katılım oranının yüzde 16 civarında gerçekleştiğini öngördü.

Oylama öncesinde seçimleri "sabote etmeyi" planladıkları şüphesiyle 70'ten fazla kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında muhalefetin önde gelen isimlerinden Juan Pablo Guanipa da yer aldı.

ESSEQUİBO KRİZİ SEÇİME GÖLGE DÜŞÜRDÜ

Seçimlerde, Guyana’nın yönettiği ancak Venezuela’nın hak iddia ettiği petrol zengini Essequibo bölgesi için de valilik oylaması yapıldı. Caracas yönetimi, bölgenin kısmen ilhak edileceği yönündeki iddiaları bir kez daha gündeme getirdi.

MUHALEFETTEN SESSİZ PROTESTO

Muhalefetin başlıca figürlerinden Maria Corina Machado, sosyal medya hesabından boş oy merkezlerinin görüntülerini paylaşarak, seçimlerin halk tarafından reddedildiğini ifade etti. Eski başkan adayı Edmundo Gonzalez Urrutia da oy kullanmama kararını “sessiz ama yankılı bir beyan” olarak değerlendirdi. Ancak bazı muhalif gruplar boykotu desteklemeyerek oy kullanma çağrısı yaptı.

WASHİNGTON'DAN YENİ YAPTIRIMLAR

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Venezuela hükümetine yönelik baskıyı artırdı. Petrol şirketi Chevron’un Venezuela ile olan faaliyet izni iptal edilirken, ABD’deki 350 bin Venezuelalı göçmen için sınır dışı koruması kaldırıldı. Washington, yüzlerce Venezuelalıyı El Salvador’daki yüksek güvenlikli cezaevine transfer etti.