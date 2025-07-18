Vize krizi patladı! ABD'den İsrail'e sert uyarı: Zorluk çıkarma!

ABD ile İsrail arasında yeni bir kriz kapıda. ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, Tel Aviv yönetiminin Hristiyan kuruluşlara ve yabancı çalışanlarına vize sürecinde sistematik olarak engel çıkardığını belirterek, Washington’un buna karşılık verebileceği uyarısında bulundu.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee’nin, İsrail’in Hristiyan kuruluşlara ve bu kuruluşlarda görev yapan yabancılara yönelik vize sürecinde zorluk çıkardığını belirterek, bu durumun devam etmesi halinde ABD’nin de İsrailli turistlere yönelik vize uygulamalarında kısıtlamalara gidebileceği uyarısında bulunduğu aktarıldı.

HUCKABEE'DEN İÇİŞLERİ BAKANI'NA MEKTUP

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Büyükelçi Huckabee bu konuda İsrail İçişleri Bakanı Moshe Arbel’e bir mektup gönderdi. Mektupta, İsrail’in uzun süredir ülkede faaliyet gösteren Hristiyan kuruluşlara ve yabancı çalışanlarına yönelik uygulamalarının vize sürecini zorlaştırdığı ifade edildi.

Huckabee’nin mektubunda, sorunun çözülmemesi durumunda kamuoyuna İsrail’in "Hristiyan grupları artık istemediğini" açıklayabileceği uyarısında bulunduğu hatırlatıldı.

VİZE MİSİLLEMESİ GÜNDEMDE

Büyükelçi ayrıca, çözüm bulunmadığı takdirde ABD’nin İsrailli turistlere vize verilmesi konusunda zorluk çıkarması için talimat vereceğini ifade etti.

Huckabee’nin söz konusu mektubun birer kopyasını İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Dışişleri Bakanı Gideon Saar’a da gönderdiği kaydedildi.

Haberde, İsrail İçişleri Bakanlığı'nın Tel Aviv ile yakın ilişki içinde olan bazı Evanjelik Hristiyan örgütlerine yönelik soruşturma başlattığına da dikkat çekildi.