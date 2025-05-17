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Wall Street'te Türk bayrağı 25. kez göndere çekildi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Wall Street&#039;te Türk bayrağı 25. kez göndere çekildi
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

New York'un dünyaca ünlü finans merkezi Wall Street'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle 25. defa bayrak çekme töreni düzenlendi.

Bowling Green Association Derneğinin organizasyonu ve Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu'nun (TADF) desteğiyle, Wall Street bölgesindeki meşhur boğa heykelinin de bulunduğu Bowling Green Park'ta "42. Geleneksel New York Türk Yürüyüşü ve Festivali Bayrak Çekme" töreni yapıldı.

Törene Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) New York Temsilcisi Mehmet Dana, New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal, New York Eyalet Meclis Üyesi Jennifer Rajkumar, diplomatik misyonlardan temsilciler, Türk-Amerikan sivil toplum örgütü liderleri ve çok sayıda Türk vatandaşı katıldı.

ABD'DE KÜLTÜREL BAĞLAMDA EN ÖNEMLİ MÜCADELE ÇOCUKLARA TÜRKÇE ÖĞRETMEK

New York Başkonsolosu Yazal, konuşmasında Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkarak Anadolu halkıyla başlattığı milli mücadeleye dikkati çekti. ABD'de Türk toplumunun kültürel bağlamda verdiği en önemli mücadelenin çocuklara Türkçe öğretmek olduğunu belirten Yazal, Türkçe öğreten okulların öğretmenlerine teşekkür etti.

Bowling Green Association Derneği yöneticisi ve TADF Başkan Danışmanı İbrahim Kurtuluş ise 25. bayrak çekme törenini tarihi Bowling Green'de gururla gerçekleştirdiklerini belirterek, bugün aynı zamanda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamak için burada bulunduklarını söyledi.

Türk ve ABD bayraklarının göndere çekilmesinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Birliği'nin mini konser verdi. Bayrak çekme töreni, Geleneksel New York Türk Günü Yürüyüşü kapsamında 25 yıldır, mayıs ayında ABD'de yaşayan Türk toplumunun ve sivil toplum organizasyonlarının katılımıyla gerçekleşiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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