Yabancı basın Mekke'de! Kabe, 601 metreden görüntülendi

Mekke'de yabancı medya temsilcileri, 601 metre yüksekliğindeki Kraliyet Saat Kulesi'nden Kabe ve çevresini görüntüledi.

Dünyanın çeşitli ülkelerinden Suudi Arabistan'ın Mekke kentindeki kutsal topraklara gelen Müslümanlar, Hac farizasını yerine getirmek için ibadetlerine devam ediyor.

Suudi Arabistan medya temsilcilerinin organizasyonu ile hacı adaylarının kutsal vazifelerinin takibi için Mekke'de bulunan yabancı gazeteciler, 601 metre yüksekliğindeki Kraliyet Saat Kulesi'ne çıkarak buradan Kabe ve çevresini görüntüledi.

Malezya Bernama Haber Ajansı'nda muhabir olarak görev yapan Farhah Ruslan, "Maşallah Subhanallah, manzara çok güzel. Kabe’nin yerden 601 metre yüksekteki görünüşü çok güzel. Suudi medyasının davetiyle tüm bunları deneyimlemek müthiş." ifadelerini kullandı.

Rehber Ali Tarak da "Dünyanın en büyük saatinin balkonundan Kabe-i Muazzama kuş bakışı görülmektedir. Bu herkese nasip olan bir şey değil. Farklı duygular yaşıyorsunuz. Farklı bir bakış açısı veriyor. Dünyanın merkezidir burası, Kabe insanın içini ferahlatıyor." diye konuştu.

KRALİYET SAAT KULESİ

Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde 2011 yılında açılışı gerçekleşen Kraliyet Saat Kulesi, dünyanın en yüksek 3. binası. Kabe’nin hemen yanına inşa edilen yapı 120 kattan oluşuyor. En büyük saat kulesi olduğunu belirtilen yapıda yer alan saat, gündüz ve gece kilometrelerce mesafeden okunabiliyor. 601 metre yüksekliğe sahip olan binada, 5 yıldızlı otel, alışveriş merkezi ve müze bulunuyor.