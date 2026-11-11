Hindistan'da yamaç paraşütü yapan Rus pilot, yüksek gerilim hatlarına takılarak yaklaşık 100 metre yükseklikte mahsur kaldı. Cep telefonuyla konumunu gönderip yardım isteyen paraşütçü, 3 saat süren kurtarma operasyonunda vinçle kurtarıldı.

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Hindistan'ın Himachal Pradesh eyaletine bağlı Mandi bölgesinde korku dolu anlar yaşandı. Rus yamaç paraşütçüsü Alexey, uçuş yaptığı sırada yüksek gerilim hatlarına takıldı.

Yamaç paraşütü kabusa döndü! Yüksek gerilim hatlarında asılı kaldı, konumunu gönderip yardım istedi

FOTOĞRAFLARINI VE KONUMUNU GÖNDERİP YARDIM İSTEDİ

Mahsur kalan adam, cep telefonuyla bir yamaç paraşütü derneğine ulaşarak fotoğraflarını ve bulunduğu konumun bilgilerini gönderdi. Dernek yetkilileri de durumu Mandi bölge yönetimine bildirdi. Bunun üzerine kurtarma çalışması başlatıldı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Mandi Vali Yardımcısı Apoorv Devgan, NDTV'ye yaptığı açıklamada, öğleden sonra bir yamaç paraşütçüsünün yüksek gerilim hatlarında mahsur kaldığı bilgisini aldıklarını söyledi. Devgan, operasyonun zorluğu nedeniyle vinç ve diğer ekipmanların hızla bölgeye gönderildiğini, Hindistan Hava Kuvvetlerinden de yardım istendiğini belirtti. Yaklaşık 3 saat süren operasyonun ardından Rus paraşütçü vinç yardımıyla yüksek gerilim hatlarından indirildi.

Yamaç paraşütü kabusa döndü! Yüksek gerilim hatlarında asılı kaldı, konumunu gönderip yardım istedi

Pilotun, Hindistan Hava Kuvvetlerinin müdahalesine gerek kalmadan kurtarıldığı bildirildi. Ekiplerin koordineli çalışması sayesinde olayda büyük bir facianın önüne geçilirken, görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

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