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Yanardağ püskürmeye başladı! Hava ulaşımı felç oldu, lav akıntısı hızlanıyor

Kaynak: Dış Haberler
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Yanardağ püskürmeye başladı! Hava ulaşımı felç oldu, lav akıntısı hızlanıyor
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

İtalya'nın güneyindeki Sicilya Adası'nda bulunan Etna Yanardağı, yeniden faaliyete geçerek lav ve kül püskürtmeye başladı. Avrupa'nın en büyük ve en aktif yanardağı olarak bilinen Etna, güneydoğu kraterinden yükselen lavlarla birlikte gökyüzünü siyah dumanlarla kapladı.

İtalya'nın güneyinde yer alan Sicilya Adası, Avrupa'nın en büyük ve en aktif yanardağı olan Etna Yanardağı'nın yeniden harekete geçmesiyle sarsıldı. Yaklaşık 3 bin 300 metre yüksekliğindeki dev yanardağ, güneydoğu kraterinden yoğun lav ve kül püskürtmeye başladı.

HAVA ULAŞIMI FELÇ OLDU!

İtalyan Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV), lav akıntılarının, yanardağın karla kaplı yamaçlarından yaklaşık üç kilometre boyunca ilerleyerek bitki örtüsünü yaktığı açıkladı.

Katanya Havaalanı, kül bulutları sebebiyle hafta başında sadece 24 saat içerisinde 32 uçuşun yönlendirilmesine neden oldu. Hava trafiği yeniden başlamış olsa da, meteorologlar değişen rüzgarların yeni kül bulutları oluşturabileceği konusunda uyarıda bulundu.

YASAKLARA RAĞMEN TURİSTLER YAMAÇLARA AKIN ETTİ

Patlama, turistler için büyüleyici bir manzara oluştururken, yerel yetkililer için büyük bir zorluk haline geldi. Günlük ortalama 1.000 kişi, güvenlik bariyerlerini aşarak lavların aktığı yamaçlara yaklaşmaya çalıştı. 

Adrano Belediye Başkanı, güvenlik kurallarına uyulması için sosyal medyadan çağrıda bulunarak, lav cephesine erişimi yasakladıklarını duyurdu. 

UZMANLARDAN KRİTİK UYARI: BUHAR PATLAMALARI KAPIDA

Volkanolog Giovanni, lavların yavaş ilerlediğini fakat öngörülemez olduğunu vurguladı. Sıcak magmanın (800°C) karla temas etmesi durumunda, ani buhar patlamalarının yaşanabileceği ve lav parçalarının metrelerce havaya fırlatılabileceği konusunda uyardı. 

Kaynak: Dış Haberler

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