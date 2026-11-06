Yeni pasaportlar çıkarılacak! Güney Kore'de 5 aylık skandal patladı

Güney Kore'de Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung ve eşi dahil 168 kişinin pasaport bilgileri internete sızdırıldı. Cumhurbaşkanlığı uçağındaki heyete ait gizli bilgiler tam 5 ay boyunca erişime açık kaldı. Skandalın ortaya çıkmasının ardından soruşturma başlatıldı, yeni pasaportlar için harekete geçildi.

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Güney Kore'de Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung'un haziran ayında gerçekleştirdiği Avrupa ziyaretiyle ilgili büyük bir veri sızıntısı ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Lee, eşi Kim Hea-kyung, üst düzey devlet yetkilileri, güvenlik görevlileri ve gazetecilerden oluşan 168 kişinin kişisel bilgilerinin internete yüklendiği tespit edildi.

Yonhap'ın haberine göre, söz konusu dosya yaklaşık beş ay boyunca internet üzerinden erişilebilir durumda kaldı.

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CUMHURBAŞKANI'NIN PASAPORT BİLGİLERİ DE SIZDIRILDI

Sızdırılan dosyada Cumhurbaşkanı Lee ve eşi dahil 168 kişinin isimleri, görev yaptıkları kurumlar, unvanları, doğum tarihleri ve pasaport bilgileri yer aldı.

Dosyanın, Cumhurbaşkanı'nın Belçika, Fransa ve İtalya ziyaretinden yaklaşık bir hafta önce, 2 Haziran'da VirusTotal adlı internet sitesine yüklendiği ortaya çıktı.

Zararlı yazılımları taramak için kullanılan platform, yüklenen dosyaların ücretli üyeler tarafından indirilmesine de imkan tanımakta.

5 AY BOYUNCA İNTERNETTE KALDI

Cumhurbaşkanlığı ofisi ve Dışişleri Bakanlığı, kişisel bilgilerin açığa çıktığını tespit ederek inceleme başlattı.

Dosyanın yaklaşık beş ay boyunca erişilebilir kalması üzerine, bilgilerin kimler tarafından görüntülendiği ve başka diplomatik belgelerin de sızdırılıp sızdırılmadığı araştırılmaya başlandı.

HACKER SALDIRISI DEĞİL, TAŞERON ŞÜPHESİ

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, sızıntının bir siber saldırıdan kaynaklanmadığı ihtimali üzerinde durdu.

İlk değerlendirmelerde, Avrupa ziyaretiyle ilgili belgelerin işlenmesi sırasında bilgilerin internete yüklenmiş olabileceği üzerinde duruldu.

Soruşturmada, bakanlığın güvenlik kontrolleri için çalıştığı dış yüklenici ile Güney Kore'nin Belçika Büyükelçiliği ve Belçikalı yetkililer arasındaki belge alışverişi de incelemeye alındı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tüm ihtimalleri açık tutarak kapsamlı bir soruşturma yürütüyoruz" denildi.

YENİ PASAPORTLAR DÜZENLENECEK

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, veri sızıntısından etkilenen kişilerin korunması için önlemler aldı.

Sızdırılan bilgilerin internet sitesinden kaldırılması için girişimlerde bulunuldu. Etkilenen kişilere yeni pasaport düzenlenmesi için de çalışma başlatıldı.

Yetkililer, Avrupa ziyaretiyle ilgili bilgisayarları ve e-posta hesaplarını incelemeye aldı.

BELÇİKA İLE GÖRÜŞÜLECEK

Veri sızıntısının Güney Kore ile Belçika arasındaki diplomatik görüşmelerde de ele alınması gündeme geldi.

Güney Kore Dışişleri Birinci Bakanı Park Yoon-joo ile Belçika Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Theodora Gentzis'in 6 Kasım'daki görüşmesinde konunun gündeme gelmesi beklendi.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, soruşturma tamamlandığında sonuçların kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.

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