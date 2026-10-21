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Yıllarca o hastalıkla boğuştuğunu sandı, gerçek başka çıktı! Ünlü oyuncunun sağlık çıkmazı

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Yıllarca o hastalıkla boğuştuğunu sandı, gerçek başka çıktı! Ünlü oyuncunun sağlık çıkmazı
Başlık ResmiYıllarca o hastalıkla boğuştuğunu sandı, gerçek başka çıktı! Ünlü oyuncunun sağlık çıkmazı "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

ABD’li oyuncu Christina Applegate, 2021 yılında kendisine konulan MS teşhisiyle ilgili yıllar sonra yeni bir gelişmeyi paylaştı. Doktorunun yaptığı ek tetkiklerin ardından MS hastası olmadığı anlaşılan oyuncu, bu haberin sevindirici olmadığını belirterek hâlâ hasta olduğunu ancak rahatsızlığının nedenini bilmediğini söyledi.

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ABD’li oyuncu Christina Applegate, oyuncu Jamie-Lynn Sigler ile katıldığı podcast yayınında sağlık durumuna ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Applegate, 2021 yılında kendisine multipl skleroz (MS) teşhisi konulduğunu, ancak yıllar sonra yapılan yeni incelemelerin ardından teşhisin doğru olmadığının kendisine bildirildiğini anlattı.

Yıllarca o hastalıkla boğuştuğunu sandı, gerçek başka çıktı! Ünlü oyuncunun sağlık çıkmazı
Başlık ResmiYıllarca o hastalıkla boğuştuğunu sandı, gerçek başka çıktı! Ünlü oyuncunun sağlık çıkmazı

Applegate, doktorunun birkaç yıl sonra farklı tetkikler yapmak istediğini ve sonuçların ardından kendisine MS hastası olmadığı bilgisini verdiğini aktardı. Ancak oyuncu, bu gelişmenin kendisi için beklenen rahatlamayı sağlamadığını dile getirdi.

Yıllarca o hastalıkla boğuştuğunu sandı, gerçek başka çıktı! Ünlü oyuncunun sağlık çıkmazı
Başlık ResmiYıllarca o hastalıkla boğuştuğunu sandı, gerçek başka çıktı! Ünlü oyuncunun sağlık çıkmazı

“BAŞLADIĞIM YERE GERİ DÖNMEK GİBİ…”

Yaşadığı duyguları anlatan Applegate, Bu, iyi bir haber gibi gelebilir ancak benim için başladığım yere geri dönmek gibi bir durum.” ifadelerini kullandı.

Yanlış teşhis konulmuş olmasının sağlık sorunlarının ortadan kalktığı anlamına gelmediğini vurgulayan oyuncu, hâlâ hasta olduğunu ancak yaşadığı rahatsızlığın nedenini bilmediğini belirtti.

Multipl skleroz (MS), bağışıklık sisteminin sinir sistemindeki dokulara zarar vermesiyle ortaya çıkan kronik bir hastalık olarak biliniyor. Hastalık, uyuşma, karıncalanma, denge sorunları ve hareket güçlüğü gibi belirtilere yol açabiliyor. Ağır vakalarda ise görme kaybı ve ciddi hareket kısıtlılıkları görülebiliyor.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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