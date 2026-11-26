Yunan milletvekili Afroditi Latinopoulou, Türkiye'yi hedef alan mesnetsiz açıklamalarına bir yenisini ekledi. Türkiye-Libya mutabakatını hedef alan Latinopoulou'nun sözleri, Atina'da anlaşmaya yönelik tartışmaların yeniden alevlendiği dönemde gündem oldu.

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Türkiye karşıtı açıklamalarıyla gündeme gelen Yunan milletvekili Afroditi Latinopoulou, yine Türkiye'yi hedef alan ifadeler kullandı. Foni Logikis partisinin lideri ve Avrupa Parlamentosu milletvekili olan Latinopoulou'nun açıklamaları, Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki alanları mutabakatının yeniden gündeme geldiği bir döneme denk geldi.

Libya Temsilciler Meclisi'nin 2019 yılında Türkiye ile imzalanan mutabakat muhtırasını yakın zamanda onaylaması Yunanistan'da rahatsızlığa yol açarken, Atina'da anlaşmaya ilişkin tartışmalar da yeniden alevlendi.

"TÜRKİYE'NİN TARİHİ YOK, SABIKA KAYDI VAR"

Kürsüden yaptığı konuşmada Türkiye'yi hedef alan Latinopoulou, tarihi olaylar ve Kıbrıs meselesi üzerinden ağır ithamlarda bulundu.

Türkiye'nin geçmişini hedef alan Yunan vekil, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin tarihi yoktur. Sabıka kaydı vardır. Süryanilere, Ermenilere ve Pontus Rumlarına yönelik soykırımları hala inatla tanımayı reddediyor. Kıbrıs'ımızın yarısını yasa dışı olarak işgal etmeye devam ederken Yunanistan'ı 'casus belli' (savaş sebebi) ile tehdit ediyor."

Türkiye'nin Mavi Vatan politikasını ve Ege'deki haklarını da hedef alan Latinopoulou, Ankara'nın Avrupa Birliği'ni içeriden ele geçirmek amacıyla düzensiz göçmenleri Avrupa'ya gönderdiğini öne sürdü.

Latinopoulou, "'Mavi Vatan' ve Ege'deki sözde haklar için tehlikeli ve sahte anlatılar uyduruyor. Türkiye, AB'yi içeriden fethetmek amacıyla kaçak göçmen sürülerini buraya sevk eden devlettir" dedi.

TÜRKİYE-LİBYA MUTABAKATINA DA TEPKİ GÖSTERDİ

Yunan vekilin hedefindeki bir diğer konu ise Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanları mutabakatı oldu.

Anlaşmayı 'hukuka aykırı' ve 'saçma' olarak nitelendiren Latinopoulou, Türkiye ile Libya'nın karşılıklı kıyılara sahip olduğu yönündeki yaklaşımı eleştirdi.

Girit, Rodos ve Meis adalarını gündeme getiren Yunan milletvekili, söz konusu adaların kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge haklarının bulunduğunu savundu.

Türkiye ile iş birliği yapan ülkeleri de hedef alan Latinopoulou, Ankara'nın attığı adımlar nedeniyle sınırlandırılmak yerine ödüllendirildiğini iddia etti.

Latinopoulou'nun Türkiye'ye yönelik açıklamaları Yunan basınında da yer buldu.

KENDİ ÜLKESİNDE DE TARTIŞMALARIN ODAĞINDA

Türkiye karşıtı söylemleriyle öne çıkan Latinopoulou, Yunanistan'da da çeşitli iddialarla gündeme geliyor.

Partisinin kuruluş sürecindeki imzalara ilişkin usulsüzlük iddiaları nedeniyle dokunulmazlığının kaldırıldığı belirtilen Latinopoulou hakkında seçim hilesi ve sahtecilik suçlamaları kapsamında incelemelerin sürdüğü aktarılıyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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