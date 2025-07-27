Yunanistan tetikte! Meteor’a meydan okudu: Türkiye’nin yeni füzeleri dünya basınında!

IDEF 2025’te tanıtılan GÖKHAN ve GÖKBORA füzeleri, Türkiye’nin hava üstünlüğü iddiasını pekiştirdi.

Uluslararası savunma kaynaklarından ArmyRecognition, bu gelişmenin Türkiye'nin hava hakimiyetine yönelik iddiasını güçlendirdiğini ve bölgesel güç dengelerinde yeni bir sayfa açabileceğini yazdı.

MİLLİ PROJELER DİKKAT ÇEKTİ

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde ASELSAN ve ROKETSAN iş birliğiyle geliştirilen GÖKBORA Füze Sistemi, Türkiye’nin ilk yerli aktif elektronik taramalı dizi (AESA) arayıcı başlığına sahip olacak. Aynı zamanda Ulusal Taktik Veri Linki (MTDL) ile entegre çalışacak veri linki de füzeye yerli yetenek kazandıracak.

GÖKBORA’nın, KAAN ve KIZILELMA gibi Türkiye’nin ileri düzey hava platformlarında iç silah istasyonlarına yerleştirilebileceği belirtiliyor. 100 deniz milinden (yaklaşık 185 kilometre) fazla menzil hedefleniyor.

ArmyRecognition analizinde, "Türk savunma sanayisi, IDEF 2025’te sergilenen GÖKHAN ve GÖKBORA füzeleriyle Batı’nın Meteor sınıfı havadan havaya füzelerine karşı yerli ve milli bir alternatif sundu." ifadelerine yer verildi.

GÖKHAN İLE RAMJET MOTORLU GÜÇ

TÜBİTAK-SAGE tarafından geliştirilen GÖKHAN füzesi, sıvı yakıtlı ramjet motoruyla donatılmış yapısıyla dikkat çekiyor. Bu yapı, füzeye uçuş boyunca sürekli itki sağlıyor ve "kaçışa yasak bölge"yi genişleterek düşman uçaklarının manevra kabiliyetini büyük ölçüde kısıtlıyor.

GÖKHAN’ın başta KIZILELMA ve ANKA-3 olmak üzere insanlı ve insansız muharip hava araçlarında görev yapması bekleniyor. F-16 dış istasyonları ile uyumlu olması da entegrasyon kapasitesini artırıyor.

YUNANİSTAN RAHATSIZ, BATI ŞAŞKIN

Fransa'nın Türkiye'ye Meteor füzesi satışı ihtimali bile Yunanistan'da tedirginliğe yol açmıştı. Ancak Türkiye, dışa bağımlılığı ortadan kaldıracak bu iki yeni sistemle bağımsız savunma vizyonunu bir adım daha ileri taşıdı.

GÖKBORA’nın Meteor’a benzer kabiliyette, GÖKHAN’ın ise onu aşan menzil ve itiş avantajları sunması, Batı basınında da yankı buldu. Bazı uluslararası yorumlarda, "Türkiye'nin Meteor’a ciddi rakip geliştirdiği" vurgulandı.

TÜRKİYE'NİN YENİ ADIMI: FÜZE TEKNOLOJİLERİNDE KÜRESEL LİG

Uzmanlara göre GÖKHAN ve GÖKBORA, Türkiye’nin BVRAAM (Görsel Menzil Ötesi Havadan Havaya Füze) pazarındaki aktörlüğünü güçlendirecek. Meteor füzesini geliştiren MBDA gibi büyük savunma devlerine karşı yerli alternatifler sunması, Türkiye’yi bu alanda söz sahibi ülkeler arasına taşıyacak.

SSB Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, imza töreninde yaptığı açıklamada, "Gökyüzündeki Mavi Vatanımızı korumak için yerli ve milli kabiliyetlerimizi daha da ileriye taşıyoruz" dedi.