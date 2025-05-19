Yunanistan'a girişte yeni dönem! AB vatandaşı olmayana sınır geliyor: Tarih netleşiyor...

Yunanistan uzun süredir ertelediği pasaport kontrolü için yeni döneme geçiyor. Artık AB vatandaşı olmayanların kayıtları 3 yıl süreyle geçerli olacak. Uygulamanın bu yılın ekim ayında devreye alınması bekleniyor.

AB vatandaşı olmayanlar artık Yunanistan'a yeni sistemle giriş yapacak.

Yunan basınına göre uzun süredir ertelenen Giriş/Çıkış Sistemi'nin (EES) şu anda Schengen bölgesinde Ekim 2025'te başlatılması planlanıyor, ancak nihai uygulama tarihi daha sonra resmi olarak duyurulacak.

3 YIL SINIRI GELİYOR

NTV'nin haberine göre EES, Brexit'ten sonra üçüncü ülke vatandaşı muamelesi görecek olan İngiliz pasaportu sahipleri de dahil olmak üzere üçüncü ülke vatandaşlarının pasaportlarının elle damgalanmasının yerini alacak. Bunun yerine, parmak izi ve yüz taraması gibi biyometrik veriler toplanacak, varış ve ayrılışta saklanacak.

AB vatandaşı olmayanların bu dijital kayıtları 3 yıl süreyle geçerli olacak ve kayıtlı yolcuların tekrar giriş yapmalarını kolaylaştıracak.

AB, bu uygulamanın güvenliğin arttırılması, fazla kalışlarla mücadele edilmesi ve sınır kontrollerinin modernize edilmesi açısından hayati önem taşıdığını savunuyor.

Karşılıklı sınırlarında pasaport kontrollerini kaldıran 29 Avrupa ülkesinden oluşan serbest dolaşım bölgesi Schengen, 400 milyondan fazla kişinin üye ülkeler arasında serbestçe dolaşmasına olanak sağlıyor. Ancak bu özgürlük, özellikle AB vatandaşı olmayanlar için güvenlik sorunlarına neden olabiliyor.

EES'in AB topraklarına girenleri izlemek için daha güvenli ve otomatik bir çerçeve sunması bekleniyor.