İBB'deki yolsuzluk derinleşiyor! Etkin pişmanlıktan yararlanan Ahmet Çiçek: Bavulla para taşıdım, sahte fatura kestim

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında etkin pişmanlıktan yararlanan Ahmet Çiçek, 2019’dan itibaren ihalelerin Murat Ongun’un talimatıyla dağıtıldığını öne sürdü. Çiçek, Murat Kapki’ye sahte fatura kestiğini, ofiste bavullarla para taşındığını ve gizli toplantılarda otel kameralarının kapatıldığını iddia etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında etkin pişmanlıktan faydalanan reklamcı Ahmet Çiçek'in savcılığa verdiği ifade dikkat çekti. 2019’dan itibaren İBB'den iş almak isteyen firmaların, dönemin Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un belirlediği fiyatlarla çalışmak zorunda bırakıldığını öne süren Çiçek, “İhaleler fiilen Murat Ongun tarafından dağıtılıyordu” dedi. Çiçek, ifadesinde ayrıca Murat Kapki'ye sahte fatura kestiğini, bavullarla para taşındığını ve gizli toplantılarda kullanılan otel kameralarının kapatıldığını da anlatarak skandalı daha da derinleştirdi.

MURAT ONGUN VE EYÜP SUBAŞI'NIN İSMİNİ VERDİ

2019'daki seçimlerin ardından İBB'den reklam alanı kiralamak ve iş almak için İBB Başkan Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'la anlaşma yapılması gerektiğini belirten Çiçek, Ongun'un onayı olmadan reklam sektöründeki şirketlerin İBB ile iş yapmalarının imkansız olduğunu vurguladı.

Murat Ongun

Murat Ongun'la birlikte tutuklu şüpheli Eyüp Subaşı'ya da dikkat çeken Çiçek, "Bu yıllarda Ongun'la birlikte fiyatları belirleme noktasında Subaşı da yetkiliydi. Tüm reklam mecralarının fiyat listesini hazırlayarak Murat Ongun'a verdi. Murat Ongun da bu şekilde diğer firmalara 'Bu işi sen şu kadar fiyata yapacaksın.' diye duyurdu. Bu şekilde usulsüz iş alımları ve ihale süreçleri başladı." diye konuştu.

Murat Kapki

'MURAT KAPKİ' İDDİASI: SAHTE FATURA KESTİM

Şüphelilerden Murat Kapki'yle samimiyetlerinin ticari işleri nedeniyle oluştuğunu anlatan Çiçek şunları kaydetti:

"Bir gün beni Ferko'da 21. katta bulunan ofisine çağırdı. Burada bana 'Şirketlerden para çıkarmam gerekiyor, bana fatura keser misin?' diye sordu. Ben de Murat Kapki'nin teklifini kabul ettim ve yüzde 6 komisyonla anlaştık. Ben de bu tarihten sonra Murat Kapki'nin sahibi olduğu Kapki Medya ve BFK isimli firmalara sahte fatura kestim. Bu faturaları da savcılığınıza sunmaktayım. Bahsettiğim ofisteki bu görüşmeden sonra Kapki ile telefonda fatura veya para alışverişine ilişkin herhangi bir görüşmem olmamıştır, bu konuları Kapki ile WhatsApp üzerinden konuşuyorduk. 2023 senesinin sonlarından 2024 senesinin sonlarına kadar bu şekilde Murat Kapki'nin bahsetmiş olduğu şirketlerine fatura kestim.

"2 BAVUL DOLUSU PARAYLA ÇIKTI"

Aynı yıllarda bir gün Murat Kapki ile görüştüğü esnada Kapki'ye telefon geldiğini anlatan Ahmet Çiçek, "Bana Berat'ı (Kardeşi) çağırın acil." diye seslendi. Bunun üzerine Berat odaya girdi ve ona 'Neyi bekliyorsunuz?' dedi ve ofisinden açılan bir yan odadan Berat 2 bavul dolusu para alarak çıktı. Gördüğüm kadarıyla bu yan odanın içerisi bavul doluydu ve ayrıca çok büyük bir kasa vardı. Kardeşine, kendi adına koruma tahsisli olan aracıyla parayı götürmesini ve arka tarafta bulunan VIP asansörü kullanmasını söyledi. Sonra Berat Kapki bavulları alarak ofisten ayrıldı." ifadelerini kullandı.

80 MİLYONLUK VİLLA İÇİN 40 MİLYONA MÜŞTERİ ARAMIŞLAR!

Çiçek, ismini hatırlayamadığı bir arkadaşının kendisini arayarak acil paraya ihtiyacı olduğunu, Acarkent'teki değeri o dönem 80 milyon lira olan villasını yaklaşık 40-50 milyon liraya satmak istediğini ve kendisine müşteri bulup bulamayacağını söylediğini kaydetti.

Kapki'ye villayı satın almak isteyip istemediğini sorduğunu aktaran Çiçek, "Kendisi de bana 'Bu aralar nakitte kalmam daha iyi' minvalinde cevap verdi. Normal şartlarda Murat Kapki'nin bu devirde bu teklifin üzerine atlaması ve kabul etmesi gerekiyordu. Tahmin ediyorum ki bu soruşturmadan ve 19 Mart'ta gerçekleşen operasyondan haberi vardı. Zaten kendi ağzından da yine bu soruşturma dosyasından ve yapılacak operasyonlardan haberinin olduğunu bizzat bana söyledi." beyanında bulundu.

"7 ADET IPHONE 16 PRO MAX VERDİ"

Çiçek, "Murat Kapki ile yine ofisinde bir gün görüştüğümüz esnada bana yapacağı ödeme yerine 7 adet iPhone 16 Pro Max verdi. Ben de telefonların ne alaka olduğunu sorduğumda bana gülerek 'Bunlar fazla kaldı' dedi. Ben de bu telefonları kabul ettim, hatta bir tanesini de muhasebecime hediye olarak verdim. Tahmin ediyorum ki bu telefonlar haberlerde de yer alan CHP delegelerine dağıtılan ve fazla kalan telefonlardır." ifadelerini kullandı.

"MURAT KAPKİ'YE BAVULLA PARA TAŞIDIM"

Ahmet Çiçek, İBB'ye yönelik ilk operasyon sonrası şüpheli Serkan Öztürk'ün ofisinin Polat Rezidans'ta olduğunu söylediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu bilgiyi haberlerden bilindiği üzere Ekrem İmamoğlu'nun bu otelde gizli toplantılar yaptığını gördüğümden ve bağlantılı olabileceğinden dolayı savcılığınızda belirtmek isterim. Televizyon kanallarında yer alan Ekrem İmamoğlu'nun gizli toplantı yaptığına dair ve otel kameralarının bantlandığına ilişkin haberlerde yer alan kamera görüntülerinde Murat Kapki isimli şahsı net olarak tespit ettim. Hatta sırtındaki çantası emniyette taktığı çantayla aynıdır.

Görüntülerde yer alan bavullarda da para olduğundan eminim çünkü ben de Murat Kapki'ye bavul ile para taşıdığımdan bavulun şişkinliği ve şeklinden bunu anlayabilirim. Bildiklerimi açık ve net bir şekilde savcılığınıza beyan ettim. Yukarıda da bahsettiğim üzere etkin pişmanlıktan faydalanmak istiyorum. Tahliyeme karar verilmesini, aksi takdirde adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliye edilmemi talep ediyorum."

AHMET ÇİÇEK TAHLİYE EDİLDİ

Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Ahmet Çiçek'in 6 Mayıs'ta savcılıkta etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiği öğrenildi. Çiçek ifadesinin ardından, İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince tahliye edildi.