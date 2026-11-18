Ege'de Atina'nın hukuka aykırı "10 mil" ve FIR dayatmaları Türk teknolojisi ve hava gücü karşısında bir kez daha duvara tosladı. Yunan basını, Türk F-16'larının ve Bayraktar İHA'larının gerçekleştirdiği önlem uçuşları karşısında Atina'nın ekonomik ve operasyonel olarak tükenme noktasına geldiğini itiraf etti.

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Ege'de Atina'nın hukuka aykırı "10 mil" ve FIR dayatmaları Türk teknolojisi ve hava gücü karşısında bir kez daha duvara tosladı. Yunan basını, Türk F-16'larının ve Bayraktar İHA'larının gerçekleştirdiği önlem uçuşları karşısında Atina'nın ekonomik ve operasyonel olarak tükenme noktasına geldiğini itiraf etti.

Ege Denizi'nde Yunanistan'ın tek taraflı maksimalist iddiaları ve hukuki dayanaktan yoksun "10 mil" hava sahası hurafesi, Türk Hava Kuvvetleri ve yerli savunma teknolojileri karşısında havada ve masada boşa çıkarılıyor.

Atina yönetiminin uluslararası hukuku hiçe sayarak sürdürdüğü "FIR ve hava sahası ihlali" algı operasyonları, Yunan medyasının ve askeri kaynaklarının itiraflarıyla kendi elleriyle deşifre oldu.

Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden To Vima, 17 Kasım'da Türk F-16'larını önlemek için havalanan Yunan savaş uçaklarının Midilli ve Sakız adaları arasında Türk jetleriyle it dalaşına girdiğini yazdı.

Yunanistan Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'nın (GEETHA) açıklamalarına dayandırılan haberde, Türk hava unsurlarının kuzeydoğu, orta ve güneydoğu Ege'de faaliyet gösterdiği iddia edildi.

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TÜRK F-16'LARI İÇİN HAVALANDILAR

Yunan Genelkurmayı'nın iddiasına göre, Ege'de ikisi silahlı olmak üzere dört Türk F-16'sı ve beş İHA görev yaptı.

Atina yönetimi, Türk hava araçlarının dokuz kez hava trafik kurallarını, 10 kez de Yunan hava sahasını ihlal ettiğini öne sürdü.

Yunan basını, Türk jetlerini önlemek üzere havalanan Yunan F-16'larının Midilli ile Sakız adaları arasında Türk savaş uçaklarıyla karşı karşıya geldiğini aktardı.

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BAYRAKTAR İHA'SININ UÇUŞU ATİNA'NIN GÜNDEMİNDE

Yunan basınında yer alan uçuş verilerine göre, "BATU61" çağrı işaretli bir Türk Bayraktar İHA'sı sabah saatlerinde Türkiye'nin güneybatısından havalanarak Ege'nin kuzeyine yöneldi.

Ankara, 1944 Chicago Sözleşmesi’nin devletlerin kara ülkesi ve karasuları üzerindeki hava sahasında egemenliğini düzenleyen maddelerine dayanarak, Ege’de 6 deniz mili karasuyuna sahip Yunanistan’ın ulusal hava sahasının da 6 deniz miliyle sınırlı olması gerektiğini savunuyor

YUNANİSTAN'IN HUKUKSUZ "FIR VE İHLAL" MASALI

Uluslararası hukuka ve 1923 Lozan Barış Antlaşması'na göre bir ülkenin karasuları genişliği ile hava sahası genişliği birebir örtüşmek zorunda. Türkiye ve Yunanistan’ın Ege’deki karasuları 6 deniz mili iken, Atina yönetimi dünyada eşi benzeri olmayan tek taraflı bir uygulamayla hava sahasının 10 mile kadar uzandığını iddia etmeye devam ediyor.

Ankara, 1944 Chicago Sözleşmesi’nin devletlerin kara ülkesi ve karasuları üzerindeki hava sahasında egemenliğini düzenleyen maddelerine dayanarak, Ege’de 6 deniz mili karasuyuna sahip Yunanistan’ın ulusal hava sahasının da 6 deniz miliyle sınırlı olması gerektiğini savunuyor. Bu nedenle Atina’nın 6 ile 10 mil arasındaki uluslararası hava sahasında gerçekleşen Türk askeri uçuşlarını "ihlal" olarak kayda geçirmesi hukuken tamamen geçersiz sayılıyor.

Ayrıca, sivil havacılık koordinasyonu için haritalandırılmış bir sorumluluk alanı olan Atina Uçuş Bilgi Bölgesi (FIR), hiçbir devletin egemenlik sahası veya ulusal hava sahası teşkil etmiyor. 1944 Chicago Anlaşması gereği askeri uçaklar, ulusal hava sahasına girmedikleri müddetçe uçuş planı sunma zorunluluğu taşımazken, Yunanistan'ın askeri uçuşlar üzerinden "FIR ihlali" üretmesi tamamen siyasi bir manipülasyon olarak öne çıkmaya devam ediyor.

YUNAN BASININDAN TARİHİ İTİRAF: "DAYANMA ŞANSIMIZ KALMADI"

Atina yönetimi Ege’de diplomatik mağduriyet algısı üretmeye çalışırken, Yunanistan merkezli Topontiki ve To Vima gibi önde gelen yayın organları, dengelerin tamamen değiştirdiğine vurgu yaptı:

Yunan basınında "Türkiye artık her gün Yunan savaş uçaklarıyla havada it dalaşına girip güç gösterisi yapmıyor. Ankara bunun yerine çok daha tehlikeli ve karmaşık bir strateji uyguluyor: Kesintisiz bilgi toplama ve kademeli ekonomik yıpratma." ifadelerine yer verildi.

YUNAN BASINI DAHA ÖNCE MALİYET BASKISINA İŞARET ETMİŞTİ

Yunanistan merkezli Topontiki gazetesi, daha önce yayımladığı analizde Türk İHA'larının Ege'deki uzun süreli gözetleme faaliyetlerinin Yunan hava savunma sistemi üzerindeki etkilerini ele almıştı.

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