Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Zelenskiy talimatı verdi! Rusya ile müzakereler için harekete geçiyorlar

Zelenskiy talimatı verdi! Rusya ile müzakereler için harekete geçiyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Zelenskiy talimatı verdi! Rusya ile müzakereler için harekete geçiyorlar
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sonlandırmak üzere İstanbul'da başlayan müzakereler çerçevesinde yeni adımlar atılmaya devam ediyor. Ukrayna lider Zelenskiy'nin Rusya ile müzakereleri yürütmek için daimi heyet kurulması talimatı verdiği belirtildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile yapılacak olan müzakereler için daimi heyet kurulması talimatı verdi.

Zelenskiy talimatı verdi! Rusya ile müzakereler için harekete geçiyorlar - 1. Resim

KİEV'DEN DAİMİ HEYET TALİMATI 

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna arasında İstanbul’da yapılan görüşmelerin ardından Rusya ile yapılacak olan gelecek müzakereler için daimi heyet kurulması talimatı verdi. Zelenskiy, "Daimi bir genişletilmiş ulusal müzakere heyeti oluşturulması talimatını verdim" ifadelerini kullanarak, heyette hangi isimlerin yer alacağını paylaşmadı.

Zelenskiy talimatı verdi! Rusya ile müzakereler için harekete geçiyorlar - 2. Resim

ZELENSKİY LİDERLER ZİRVESİNE HAZIR 

Zelenskiy, "Ayrıca, kilit meselelerin çözümüne yönelik bir liderler zirvesine de hazırız" dedi.

Rusya ve Ukrayna, 2022'den bu yana ilk kez 16 Mayıs’ta İstanbul’da doğrudan görüşme gerçekleştirmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Muslera Galatasaray'a ne zaman geldi? Fernando Muslera Galatasaray’dan ayrılacak mı?Casusluk krizi patlak verdi: İki ülkenin diplomatları bakanlığın yolunu tuttu!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Casusluk krizi patlak verdi: İki ülkenin diplomatları bakanlığın yolunu tuttu! - Dünyaİki ülkenin diplomatları bakanlığın yolunu tuttuTel Aviv ziyaretini iptal ederek Netanyahu'ya mesaj mı verildi? ABD-İsrail gerginliği derinleşiyor - DünyaTel Aviv ziyareti iptal! Netanyahu'ya mesaj mı?Almanya'da olaylı şampiyonluk kutlaması! 33 polis yaralandı - DünyaŞampiyonluk kutlamasında gerginlik! 33 polis yaralandıYunanistan'a girişte yeni dönem! AB vatandaşı olmayana sınır geliyor: Tarih netleşiyor... - DünyaYunanistan'a girişte yeni dönem!Doğal gaz üretim tesisine saldırı! Tesis havaya uçtu, maliyeti ağır - DünyaDoğal gaz üretim tesisine saldırı!Sert semptomları var, insandan ve hayvandan geçiyor! Afrika'da 4 kişide daha görüldü - DünyaSert semptomları var, insandan ve hayvandan geçiyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...