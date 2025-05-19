Zelenskiy talimatı verdi! Rusya ile müzakereler için harekete geçiyorlar

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sonlandırmak üzere İstanbul'da başlayan müzakereler çerçevesinde yeni adımlar atılmaya devam ediyor. Ukrayna lider Zelenskiy'nin Rusya ile müzakereleri yürütmek için daimi heyet kurulması talimatı verdiği belirtildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile yapılacak olan müzakereler için daimi heyet kurulması talimatı verdi.

KİEV'DEN DAİMİ HEYET TALİMATI

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna arasında İstanbul’da yapılan görüşmelerin ardından Rusya ile yapılacak olan gelecek müzakereler için daimi heyet kurulması talimatı verdi. Zelenskiy, "Daimi bir genişletilmiş ulusal müzakere heyeti oluşturulması talimatını verdim" ifadelerini kullanarak, heyette hangi isimlerin yer alacağını paylaşmadı.

ZELENSKİY LİDERLER ZİRVESİNE HAZIR

Zelenskiy, "Ayrıca, kilit meselelerin çözümüne yönelik bir liderler zirvesine de hazırız" dedi.

Rusya ve Ukrayna, 2022'den bu yana ilk kez 16 Mayıs’ta İstanbul’da doğrudan görüşme gerçekleştirmişti.