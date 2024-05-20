Zelenskiy'nin görev süresinin dolması Rusya'yı durdurmayacak

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Anadolu Ajansı 20 Mayıs 2024 14:03 - Güncelleme: 20 Mayıs 2024 14:13 - Güncelleme:

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Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı

2019'da Ukrayna Devlet Başkanı olan Volodimir Zelenskiy'nin görev süresi doldu. Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya'dan konu hakkında ilk açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, askeri operasyonların devam edeceğini söyledi.