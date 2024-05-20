Zelenskiy'nin görev süresinin dolması Rusya'yı durdurmayacak
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
2019'da Ukrayna Devlet Başkanı olan Volodimir Zelenskiy'nin görev süresi doldu. Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya'dan konu hakkında ilk açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, askeri operasyonların devam edeceğini söyledi.
Ukrayna ile savaşa devam eden Rusya, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin görev süresinin dolmasını gündemine aldı. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin görev süresinin sona ermesinin "özel askeri operasyonu" etkilemeyeceğini söyledi.
ASKERİ OPERASYONLAR DEVAM EDECEK Mİ?
Peskov, başkent Moskova'da güncel konulara dair gazetecilere açıklamalarda bulundu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin görev süresinin sona ermesinin, Rusya'nın Ukrayna'daki "özel askeri operasyonu" etkileyip etkilemeyeceği sorusunu cevaplayan Peskov, "Hayır, özel askeri operasyon devam ediyor." ifadesini kullandı.
Bazı Rus kentlerine Ukrayna ordusunca saldırılar düzenlendiğine dikkati çeken Peskov, bu nedenle Rus ordusunun Ukrayna'da güvenlik bölgesini oluşturmaya devam ettiğini belirtti.
SIKI YÖNETİM SEÇİMİ ERTELETMİŞTİ
Ukrayna'da 2019'da devlet başkanı seçimini kazanan Zelenskiy'nin 5 yıllık görev süresi bugün itibarıyla sona eriyor.
Rusya ile savaşın başlamasının ardından 24 Şubat 2022'de ilan edilen sıkıyönetimin sürmesi nedeniyle 31 Mart'ta yapılması gereken devlet başkanı seçimi iptal edilmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı