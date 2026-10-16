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'Zorla askerlik' iddiası ülkeyi karıştırdı! Borçlular, işsizler ve başarısız öğrenciler hedefte

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'Zorla askerlik' iddiası ülkeyi karıştırdı! Borçlular, işsizler ve başarısız öğrenciler hedefte
Başlık ResmiZorla askerlik iddiası ülkeyi karıştırdı! Borçlular, işsizler ve başarısız öğrenciler hedefte "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

İngiliz The Economist dergisi tarafından, Rusya’da artan asker ihtiyacını karşılamak amacıyla yeni bir seferberlik dalgası başlatılabileceği öne sürüldü. Borçlu erkeklerin, işsizlerin ve üniversitede başarısız olan öğrencilerin askere alınmak üzere baskıyla karşılaşabileceği iddia edilirken, Kremlin yönetimi yeni seferberlik hazırlığı yapıldığı yönündeki haberleri reddediyor.

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Rus ordusunun asker ihtiyacını karşılamak için yeni yöntemlere başvurabileceği iddia edildi. Geniş çaplı bir seferberliğin toplumda tepkiye yol açmasından kaçınmak isteyen Moskova yönetiminin, ekonomik sıkıntı yaşayan ve işsiz erkekleri hedef alabileceği öne sürüldü.

İngiliz The Economist dergisinin analizine göre Rus yönetiminin, borçlarını ödemekte zorlanan, işsiz olan veya üniversitede başarısızlık yaşayan erkekleri zorla askere alabileceği öne sürüldü.

'Zorla askerlik' iddiası ülkeyi karıştırdı! Borçlular, işsizler ve başarısız öğrenciler hedefte
Başlık Resmi'Zorla askerlik' iddiası ülkeyi karıştırdı! Borçlular, işsizler ve başarısız öğrenciler hedefte

Ukraynalı yetkililer, Rusya’nın en az 100 bin kişiyi askere alabileceğini öne sürerken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bu sayının 300 bine yaklaşabileceğini belirtti. Economist'İn aktardığına göre, Rus askeri blog yazarları da yeni bir seferberlik ihtimalinin yüksek olduğunu savunuyor.

RUSYA 'SAÇMALIK' OLARAK NİTELENDİRİYOR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise bu iddiaları reddederek söz konusu haberleri Rusya’ya yönelik bir bilgi saldırısı ve saçmalık olarak nitelendiriyor.

Rusya’da asker toplama sürecinde baskı uygulandığına ilişkin iddialar da endişeleri artırıyor. Penza kentinde sivil görevlilerin erkekleri sokakta durdurarak alıkoyduğuna dair haberlerin ardından bölgede protestolar düzenlendiği bildirildi. Seferberlik korkusunun ülkeden ayrılmak isteyenlerin sayısını da artırdığı öne sürülüyor.

'Zorla askerlik' iddiası ülkeyi karıştırdı! Borçlular, işsizler ve başarısız öğrenciler hedefte
Başlık Resmi'Zorla askerlik' iddiası ülkeyi karıştırdı! Borçlular, işsizler ve başarısız öğrenciler hedefte

Gürcistan sınırından günlük geçişlerin normal seviyenin üç katına çıkarak 20 bine ulaştığı belirtilirken, Ermenistan’da kiralık konut fiyatlarının da ilkbahardan bu yana yüzde 30 ila 50 arttığı ifade ediliyor. Ülkede yeni bir seferberlik ihtimaline ilişkin belirsizlik sürerken, Kremlin yönetimi bu yöndeki iddiaları reddetmeye devam ediyor.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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