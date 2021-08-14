Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’deki orman yangınlarının büyük ormanlık alanları küle çevirmesinin ardından yaralar sarılmaya çalışılıyor. Bir yardım eli de Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda 'Filenin Sultanları'nın çeyrek finalde elendiği kardeş ülke Güney Kore'nin voleybolcularından geldi.

Kariyerinde daha önce Fenerbahçe ve Eczacıbaşı formaları da giyen Güney Kore kaptanı Kim Yeon-Keong, yıllarca oynadığı Türkiye için harekete geçti. Hâlâ Türkiye ile yakın bağları olan ve Fenerbahçe’de oynadığı dönemden Eda Erdem ile yakın arkadaş olduğu bilinen Kim Yeon, ülkemiz için kolları sıvadı

Paylaşım yapan ve vatandaşlarını fidan bağışına çağıran Kim Yeon'un başlattığı kampanya işe yaradı. Bu çağrı kısa sürede ülkede gündem oldu. Sosyal medyada #PrayForTurkey (Türkiye için dua edin) ve Korece fidan bağışı hashtag’leri Kore gündeminde üst sıralara çıktı.

BİNLERCE KORELİ ÇAĞRIYA SES VERDİ

Koreli doğaseverler, orman yangınları vesilesiyle Türkiye-Güney Kore dostuğunu fidan bağışlarıyla yeniden yeşertti. Koreli doğaseverlerin fidan bağışındaki tercihi, teknik altyapısıyla uluslar arası fidan bağışı kabul edebilen ÇEKUD’un www.dikiliagacimvar.com sitesi oldu. Koreliler, bağış yaptıklarında kendilerine gönderilen bağış sertifikalarını sosyal medya hesaplarından paylaşarak diğer Koreli doğaseverleri kampanyaya katılmaya davet etti. Bir günde binlerce Koreli, onbinlerce fidan bağışında bulundu.

ÇEKUD, Türkiye’deki orman yangınları için Türk insanı kadar üzülen ve fidan bağışında bulunan Korelilere hitaben, sosyal medya üzerinden İngilizce ve Korece teşekkür mesajı yayınladı. ÇEKUD’un mesajında, “Değerli Koreli dostlar, Türkiye'de ve dünyanın birçok noktasında önemli bir yaşam kaynağı olan ormanlar bir haftadır yanıyor. Yanımızda durarak ve cömertçe binlerce fidan bağışlayarak desteğinizi gösterdiniz.

Katkılarınız için sizlere yürekten teşekkürlerimizi sunarız. Bizlere emanet ettiğiniz fidanları, köklü dostluğumuz gibi korumak ve beslemek niyetindeyiz. Nezaketinize bir kez daha minnettarız” denildi.

ÇEKUD ayrıca fidan bağışı çağrısında bulunan Kore Voleybol Takım Kaptanı Kim Yeon-koung’un şahsında Güney Kore Voleybol Takımı’na da Korece mesaj ulaştırdı. ÇEKUD’un mesajında, “Sayın Kim Yeon-koung, Türkiye’de yanan ormanlar için Kore Voleybol Takımı olarak göstermiş olduğunuz hassasiyet sebebiyle takımınıza ithafen adınıza 100 adet fidan hediye edilmiştir. Hediye edilen fidanlar yanan ormanların için dikilecektir. Katkılarınız için şükranlarımızı sunarız” ifadesine yer verildi.

TÜRKİYE- GÜNEY KORE DOSTLUK ORMANI KURULACAK

ÇEKUD’un fidan bağışları için yaptığı teşekkür mesajı sosyal medyada Koreliler tarafından onbinlerce kez paylaşıldı. ÇEKUD’un mesajları, Kore’nin önemli haber sitelerinde manşette yer aldı. Sosyal medyadaki paylaşımların ve habelerin etkisiyle ÇEKUD’un sitesine bir hafta içinde Kore’den onbinlerce ayrı hesaptan 120 bini aşkın fidan bağışı geldi.

Koreli doğaseverlerin fidan bağışını değerlendiren ÇEKUD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Eyüp Debik, “Hepimizi derinden üzen orman yangınları sürerken Kore Voleybol Milli Takım Kaptanı Kim Yeon-koung’un fidan bağışı çağrısına Koreli taraftarların yoğun ilgi göstermesinin ardında, bir asra yakın süregelen Türkiye-Güney Kore dostluk ve kardeşlik duygusu var.

Ormanlarımızı yeniden yeşertmek için başlattığımız fidan kampanyamıza Koreli dostlarımızın yoğun teveccühüyle iki ülke arasındaki dostluk taze fidanlarla yeniden yeşerdi. Koreli dostlarımızın bu kadirşinaslığı üzerine biz de ÇEKUD olarak Türkiye-Güney Kore Dostluk Ormanı kurma kararı aldık.

Dostluğumuz, özenle dikeceğimiz fidanların ağaca dönüşmesiyle kökleşecek. Koreli doğaseverlere, Türkiye’deki orman yangınlarında zarar gören alanların yeşillendirilmesine verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyor, fidan bağışında ÇEKUD’ü ve www.dikiliagacimvar.com bağış sitemize tercih etmelerinden dolayı da şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Pakdemirli: Büyük yangınlar söndürüldü Bakan Pakdemirli, Muğla Köyceğiz yangının kontrol altına alındığını açıklayarak, büyük yangınların tamamen söndürüldüğünü duyurdu.

Köyceğiz ve Manavgat yangınları kontrol altında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 14 gündür devam eden Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Ayrıca Burdur'un Bucak ilçesindeki yangınla ilgili 6 kişinin gözaltında olduğunu açıkladı.