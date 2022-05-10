Türkiye Gazetesi

Fındıkzade tatlısı tarifi, 10 Mayıs 2022 tarihinde yayınlanmış olan En Hamarat Benim yarışmasıyla çok konuşuldu. Yapılışı çok pratik olan fındıkzade tatlısı tarifi, internette yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Fındıkzade tatlısı tarifi, izleyicilerden tam not alırken tarifin malzemeleri ve hazırlanışı da merak edildi. Peki, en hafif şerbetli tatlılardan biri olan fındıkzade tatlısı nasıl yapılır? Fındıkzade tatlı tarifi malzemeleri neler? Evinizde kolayca yapabileceğiniz bu tatlının püf noktalarını sizler için derledik. Şimdiden afiyet olsun…

FINDIKZADE TATLISI TARİFİ MALZEMELERİ

Sevilen gündüz kuşağı programı En Hamarat Benim yarışmasında yarışmacılar tarafından yapılan ve izleyicilerin büyük bir beğeni ile araştırmış olduğu fındıkzade tatlısının tarifi için gerekli olan malzemeler aşağıdaki gibi…

Malzemeler

1 su bardağı çekilmiş fındık

1 su bardağı Hindistan cevizi

1 su bardağı galeta unu

1 su bardağı sıvı yağ

3 adet yumurta

1 çay bardağı toz şeker

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Şerbeti için malzemeler

2 su bardağı toz şeker

2,5 su bardağı su



Üzeri için malzemeler



1 paket kremşanti

1 su bardağı çekilmiş fındık

FINDIKZADE TATLISI TARİFİ HAZIRLANIŞI

- Fındıkzade tatlısı tarifinin şerbeti için öncelikle tencereye su ve şekeri alarak kaynatın. Kaynayınca şerbeti ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Fındıkzade tatlısı tarifinin keki için karıştırma kabına yumurta ve şekeri alıp çırpın. Sıvı yağ, Hindistan cevizi, galeta unu, çekilmiş fındık, vanilya ve kabartma tozunu sırasıyla ekleyip tekrar çırpın.

-Yağlanmış kek kalıbına fındıkzade tatlısının keki için hazırladığınız harcı dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-35 dakika kadar pişirin.

-Pişen keki fırından alın. İlk sıcaklığı geçince üzerine soğuk şerbeti dökün.

- Fındıkzade tatlısı şerbetini çekerken bu sırada tatlının kremasını hazırlayabilirsiniz. Fındıkzade tatlısı tarifinin kreması için 1 paket toz krem şantiyi paketin üzerindeki tarifi uygulayarak hazırlayın.

-Şerbetini çeken kekin üzerine hazırladığınız krem şantiyi yayın ve Hindistan cevizi serpin. Dilerseniz fındıkla da süsleyebilirsiniz.

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