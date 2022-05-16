Türkiye Gazetesi

Gelinim Mutfakta adlı yarışma bugün 931. bölümüyle ekranlara geldi. Kremalı mantarlı tavuk güveç tarifi, 16 Mayıs 2022 tarihinde yayınlanmış olan Gelinim Mutfakta yarışmasıyla çok konuşuldu. Yedikçe yemek isteyeceğiniz kremalı mantarlı tavuk tarifinin hazırlanışı internette yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Tarif izleyicilerden tam not alırken kremalı mantarlı tavuğun malzemeleri ve hazırlanışı da merak edildi. Bu tarif nasıl yapılır? Kremalı mantarlı tavuk güveç için malzemeler neler? Pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz kremalı mantarlı tavuk güveç için yapım aşamalarını sizler için adım adım derledik. İşte Gelinim Mutfakta kremalı mantarlı tavuk güveç tarifi…

KREMALI MANTARLI TAVUK GÜVEÇ İÇİN MALZEMELER

750 gram tavuk kuşbaşı

400 gram mantar

1 adet domates

2 adet kırmızı biber

½ yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

1 adet soğan

6-7 diş sarımsak

Tavuk baharatı

Sıvı yağ

Tuz

Üzeri için:

Kaşar peyniri

1 kutu krema

KREMALI MANTARLI TAVUK GÜVEÇ NASIL YAPILIR?

Soğan ve kırmızıbiberi doğrayın. Sarımsakları rendeleyin. Tavaya alıp içine biraz yağ koyup kavurun.

Tavuklar yağsız olarak ayrı bir tavada kavurun.

Mantarların kabuğunu soyup küçük küçük doğradıktan sonra 10 dakika kadar haşlayın.

Haşlanan mantarların suyunu süzüp tavuğun içine ekleyin.

Bu karışımı da kavurduğumuz soğan, sarımsak ve kırmızıbiberin içine ekleyin.

Baharatlarını ve salçasını ilave edip kavurun.

Son olarak kabuklarını soyup küp küp doğradığınız domatesleri ekleyin, yumuşayana kadar pişirin, sonrasında altını kapatın.

Tavuklu karışımı güveç kaplarına bölüştürün (Yaklaşık 6 tane çıkıyor).

Üzerlerine bir kutu kremayı paylaştırın.

Tepsinin yarısına su koyup güveç kalıplarını yerleştirin.

Önceden ısıtılmış 180 dereceye ayarlı fırında 20 dakika kadar pişirin.

Süre dolunca çıkarıp üzerlerine kaşar serpiştirin, bu şekilde de 10 dakika pişirin. Şimdiden afiyet olsun.

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