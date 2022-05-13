Türkiye Gazetesi

Gelinim Mutfakta adlı yarışma bugün 930. bölümüyle ekranlara geldi. Ayvalı turta tarifi, 13 Mayıs 2022 tarihinde yayınlanmış olan Gelinim Mutfakta yarışmasıyla çok konuşuldu. Hafif bir tatlı tarifi olan ayvalı turtanın hazırlanışı internette yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Ayvalı turta tarifi izleyicilerden tam not alırken tarifin malzemeleri ve hazırlanışı da merak edildi. Peki, ayvalı turta olur mu? Ayvalı turta tarifi malzemeleri neler? Pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz ayvalı turta tarifini sizler için derledik. İşte Gelinim Mutfakta ayvalı turta tarifi…

AYVALI TURTA MALZEMELERİ

Hamuru için:

3 su bardağı un

1 adet yumurta

100 gram tereyağ

1 çay bardağı toz şeker

2 paket vanilin

1 paket hamur kabartma tozu

İç harcı için:

3 adet ayva

1 çay bardağı toz şeker

Üzeri için pudra şekeri

AYVALI TURTA NASIL YAPILIR?

Ayvaların kabuklarını soyup rendeleyin. Soyduğunuz ayvaları genişçe bir tavaya alın. Tavayı ocağa koyup ayvaları orta ateşte şekerle birlikte pişirin.

Ayvalar pişerken hamur yapım aşamasına geçebilirsiniz. Hamur için derin bir kabın içerisine yumurta ve tereyağını alıp karıştırın. İçerisine toz şeker ekleyerek karıştırmaya devam edin.

Ardından sırası ile vanilya, kabartma tozu ve unu ilave edip ele yapışmayan bir kıvam alana kadar yoğurun. Yoğrulan hamuru parçalara ayırın. (Hamurun ¾’ü üzeri için geri kalanı tabanı için kullanılacak.)

Tabanı için ayırdığınız hamuru uygun gördüğünüz fırına dayanıklı cam kaba oklava ile açarak yayın.

Üzerine kavurduğunuz ayvaları ekleyip tabanın üzerine eşit şekilde dağıtın.

Sonrasında kalan hamuru rendeleyerek ayvaların üzerini rendelenmiş hamur ile kapatın.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-35 dakika kadar pişirin.

Pişen tartı fırından çıkarıp soğumaya bırakın, ardından üzerine pudra şekeri serpin.

Dilimleyerek servis edebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

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