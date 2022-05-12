Türkiye Gazetesi

Gelinim Mutfakta adlı yarışma 928. bölümüyle ekranlara geldi. Pideli Arnavut paçası tarifi, 11 Mayıs 2022 tarihinde yayınlanmış olan Gelinim Mutfakta yarışmasıyla çok konuşuldu. Pideli Arnavut paçası tarifi, izleyenlerin ağzını sulandırırken bu lezzetin malzemeleri ve hazırlanışı da merak edildi. Peki, pideli Arnavut paçası nasıl yapılır? İşte Gelinim Mutfakta pideli Arnavut paçası tarifi…

PİDELİ ARNAVUT PAÇASI MALZEMELERİ

Malzemeler:

1 adet tırnaklı pide

Paça çorbası için:

2 su bardağı et suyu

2 yemek kaşığı un

4 yemek kaşığı yoğurt

2 yumurta

1 yemek kaşığı sirke

2 su bardağı su

2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı tuz

Üzeri için:

200 gr kıyma

Yarım çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kırmızıbiber

4 yemek kaşığı sıvıyağ

PİDELİ ARNAVUT PAÇASI NASIL YAPILIR?

Tırnak pideyi küçük küçük kesip hiç yağ koymadan tavada çevirerek çıtır çıtır olana kadar kızartın.

Yumurta, un, yoğurt, sirke ve rendelenmiş sarımsakları bir tencereye alın; pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar çırpın.

Üzerine 2 su bardağı et suyu ve 2 su bardağı suyu ekleyerek çırpmaya devam edin.

Çorbayı kaynayıp kıvam alıncaya kadar pişirin.

Bir tavada kıymayı kavurun. Üzerine yağ, tuz ve kırmızıbiberi ekleyip kavurmaya devam edin.

İlk sıcağı çıkan çorbaya 1 tatlı kaşığı tuz koyup karıştırın.

Geniş bir servis tabağına pideleri yayın.

Üzerine paça çorbasından ekmeklerin her yerine gelecek şekilde dökün.

En üste ise kıymalı harçtan gezdirin. Kıyma yerine kuşbaşı et ya da tavuk da kullanabilirsiniz.

Şimdiden afiyet olsun.

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