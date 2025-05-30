10 okula hayalet sınıf kilidi! MEB harekete geçti, özel okullar bir bir denetleniyor

MEB, gündeme getirdiğimiz ‘hayalet sınıf’a savaş açtı. Dört özel okul kapatıldı, 21’i inceleniyor.

MAHMUT ÖZAY - Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) gazetemizin gündeme getirdiği “hayalet sınıf” problemine âdeta savaş açtı. Bazı özel okullar, üniversite sınavına girecek lise son sınıf öğrencileri için yasal olmamasına rağmen “hayalet sınıf” yöntemini uyguluyor. Hayalet sınıf öğrencileri, hiç okula gelmedikleri hâlde örgün eğitime devam ediyormuş gibi gösterilerek, yüksek not garantisiyle mezun ediliyor. Bu öğrenciler, okul yerine üniversite sınavı için dershane ve kurslara gidiyor.

MEB, özel okullarda yaptığı denetimler sonucunda önceki gün “hayalet sınıflar” problemi sebebiyle 403 öğrencinin diplomasını iptal etti. Aynı denetimlerde usulsüz yollarla sınıf geçtiği tespit edilen 398 öğrenci de bir alt sınıfa indirildi. Ayrıca mevzuata aykırı fiilin işlendiği tespit edilen altı özel okulun çalışma ruhsatı da bu doğrultuda iptal edildi. MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, 2023-2024 eğitim öğretim yılına yönelik Türkiye genelinde özel okullar ve buradaki öğrencilerin eğitim süreçleriyle ilgili denetimlerini sürdürüyor.

Bu çerçevede devam eden denetimler sonucu mevzuata aykırı fiilin işlendiği dört özel okul daha tespit edildi. Bu okulların da çalışma ruhsatı iptal edildi. Böylelikle son bir ayda kapatılan özel okul sayısı 10’a çıktı. Öte yandan 25 özel okula yönelik yürütülen inceleme ve soruşturmalar devam ediyor.