2 bin liralık kitap setine 14 bin 500 lira istedi! Okul müdürüne emsal ceza talebi

2 bin TL'lik kitap seti için veliye 14 bin 500 TL fatura çıkaran okulun müdürüne, ‘Görevi kötüye kullanmak'tan 3 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Adana'da özel okula kaydettirdiği kızının 2 bin lira değerindeki kitaplarına 14 bin 500 lira ödeyen Avukat Nazan Akça Subaşı konuyu yargıya taşıdı. Hazırlanan iddianame Adana 6. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Kurum Müdürü E.G. (46) hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

ANLAŞMALI KIRTASİYEYE YÖNLENDİRDİ

İddianamede, Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılan 'Ön İnceleme Raporu'na da yer verildi. Raporda; velilere 17 Ağustos 2023 tarihinde özel okul tarafından; "Sayın velimiz, eğitim setlerimizi yüzde 20 indirim ve kredi kartı ile peşin fiyatına 3 taksitle E... Kitap Kırtasiye mağazası veya internet sitesi üzerinden satın alabilirsiniz" mesajı gönderildiği, kitap seti için de 14 bin 500 lira fiyat belirlendiğine dikkat çekildi. Raporda; okul yönetiminin, ders kitaplarının yanında kullanılacak eğitim setlerini, zümre öğretmenlerine sormadan belirlediği ve velilerin anlaşmalı kırtasiyeye yönlendirildiği vurgulandı. Ayrıca serbest piyasayla herhangi bir karşılaştırma yapılmadığı, kitap listelerinin ne okul ne de kırtasiye tarafından velilerle paylaşılmayarak başka yerden almaları engellendiği ifade edildi.

SAVUNMA YAPTI

Durumun kırtasiyeye haksız menfaat sağlanmasına sebebiyet verdiği gerekçesiyle okul müdürü E.G.'nin 'görevi kötüye kullanma' suçunu işlediği belirtildi. Akşam'ın haberine göre; E.G. "Velilere kitapları nereden temin edebileceklerini söylüyoruz. Kitapların yazılı olduğu bir liste vermiyoruz. Kırtasiye ile kurum arasında kitapların satışından kaynaklı bir kar ortaklığı söz konusu değil" dedi.

KİMSE SUSMASIN, HAKKINI ARASIN

Avukat Nazan Akça Subaşı "Dava, aynı zamanda da bir emsal niteliği taşıyor" diyerek şöyle konuştu: "Çünkü bugüne kadar fahiş kitap satışıyla ilgili olarak, özel okullar nezdinde açılan bir dava veya alınmış bir karar yok. Veliler, artık haksızlığa uğradıklarında şikayetçi olup mağduriyetlerinin önüne geçebilecek."