Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Üniversite imtihanlarına hazırlanan öğrenciler için yarıyıl tatili önemli bir fırsat… Gençlerin tatil dönemini verimli bir şekilde geçirmelerini tavsiye eden kariyer danışmanı Ece Tözeniş “Onlar yarıyıl tatili için gelecek yılı bekleyecekler. Çünkü cuma günü başlayan yarıyıl tatili onlar için köprüden önce son çıkış. Şimdiye kadar çalışmaya başlamamış olanlar için bile hâlâ zaman var. Ama yarıyıl tatili sonrası zaman çok daha hızlı geçmeye başlayacak” uyarısında bulundu.

NE Mİ YAPMALISINIZ?

Bu yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 20-21 Haziran 2020 tarihlerinde gerçekleştirileceğini hatırlatan Tözeniş, şunları söyledi: Önümüzde beş aylık bir zaman var. Bu, hedefimize ulaşmak için kalan uzun zamanımız bir de elimizde kısa zaman hedeflerimiz için bir yarıyıl tatili var. Fakat bu kısa zaman iyi değerlendirildiğinde bizi olduğumuz yerden daha üst başarı sıralarına taşıyacak ve eksikliklerimizi daha hızlı bir şekilde kapatabilmemizi sağlayacak bir zaman. Vaktinizin daha fazla olduğu bu dönemde:

∂ Bir gününüzü saatlere ayırarak kendiniz için en verimli olacak şekilde bir yarıyıl tatili programı hazırlayın.

∂ TYT ve AYT konularından eksiklerinizin olduğu yerleri çıkarın.

∂ Bilgi eksiklerinizin fazla olduğu konular üzerinden çalışma yaparak bu açığınızı kapatın.

∂ Konuları daha hızlı bir şekilde bitirmek için yalnızca soru çözümleri üzerinden gitmeyin. Mutlaka önce konuyu öğrenin.

NASIL BAŞLARSA ÖYLE GİDER

Planlı ve programlı çalışarak bu zamanı verimli bir şekilde yönetilmesi hâlinde ikinci döneme daha hızlı bir giriş yapılacağını belirten Tözeniş “Bu da sizi hedeflerinize biraz daha yaklaştırırken diğer bir taraftan da rahatlamanızı sağlayacak. Haziran ayına kadar olan süreçte başarı sıranızı yukarılara taşıyabilmek için daha az eksikle çalışmalarınıza devam etmiş olacaksınız. Hepimiz biliyoruz ki, hedeflerimize ulaşmak için emek vermek gerekiyor. Sınav sonrasında emeklerinizin karşılılığını almış olacaksınız” diye konuştu.