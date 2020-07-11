Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genç kız, ailesinin maddi imkânsızlıklar sebebiyle kendisini okula gönderemediğini gözyaşları içinde Vali Aydoğdu’ya anlattı. Vali Aydoğdu, Göktaş’a “Sen okuyacaksın. Bizim önceliğimiz sizlersiniz, sizlerin okuması lazım” diye cevap verdi. Bu sözler karşısında genç kız sevinç gözyaşlarına hâkim olamadı. Aydoğdu, yapılması gerekenler için ilgili mecralara talimat verdi. Ayşenur'un annesi Gülgün Göktaş da kızının tekrar eğitimine devam etmesinden duyduğu memnuniyeti belirterek “İmkânımız yoktu, kızımı okutamadım. Köyümüzde kızım gibi okuyamayan kızlarımız var. Vali Bey söz verdi, inşallah kızım okuluna tekrar devam edecek” diye konuştu.