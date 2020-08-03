Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mahmut Özay İstanbul

Hadise sonrası psikologlar, bu durumun halk sağlığı için bir tehdit olarak gördüklerini dile getirmiş, dava açmıştı. Gelen tepkiler sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan devreye girdi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Erdoğan'ın açıköğretim konusu dâhil olmak üzere psikoloji eğitimi hakkında ivedi bir rapor hazırlamaları için Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'na talimat verdiğini bildirdi. Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Sayın Cumhurbaşkanı’mız çeşitli uzmanları arayarak psikoloji eğitiminin problemleri hakkında bilgi aldı ve açık öğretim konusu dâhil olmak üzere psikoloji eğitimi hakkında ivedi bir rapor hazırlamaları için Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kuruluna talimat verdi” ifadelerini kullandı. Talimat sonrası kurul yarın toplanacak.