Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mahmut Özay

Millî Eğitim Bakanlığı, 6 Haziran’da gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezî sınav sonuçlarını açıkladı. LGS'ye 1 milyon 38 bin 492 öğrenci girdi ve katılım oranı %83 olarak gerçekleşti. Bu sene iptal edilen soru yok. 36 farklı şehirden 97 öğrenci, bütün soruları doğru cevaplayarak 500 tam puana ulaştı. Geçen sene 42 şehirden 181 şampiyon vardı. 2019’de bu sayı 565, 2018’de ise 18’di. Geçtiğimiz üç yılda olduğu gibi bu yıl da kız öğrenciler alt testlerde erkek öğrencilerden daha başarılı.

AİLENİN EĞİTİM DÜZEYİ ÖNEMLİ

Yapılan diğer bir incelemede, öğrencilerin anne ve baba eğitim düzeyleri arttıkça sınav puanlarının da arttığı belirlendi. Anne eğitim düzeyi ilkokul olan öğrencilerin merkezî sınav puanı ortalamasının 242,98, lisansüstü olan öğrencilerin ortalamasının ise 362,98 olduğu belirlendi.

Sınavda doğru cevap sayısı ortalamasının en yüksek olduğu alt test Türkçe 9,41... 2020’de bu rakam 10, 2019’da 11,75, 2018’de ise 12,55 idi.

∂ LGS’de en düşük olduğumuz alt test Matematik 4,20... 2020’de 4,89, 2019’da 5,04, 2018’de ise 4,95 idi.

∂ Fen Bilimleri testinde ortalama bu sene 8,04... 2020’de 10,21, 2019’da 9,97, 2018’de ise 9,22 idi.

∂ Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi’nde ortalama 6,35... 2020’de 6,39, 2019’da 6,83, 2018’de ise 8,40 idi.

∂ T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük testinde ortalama 5,23... 2020’de 5,05, 2019’da 6,88, 2018’de ise 7,40 idi.

∂ Yabancı Dil testinde ortalama 4,93... Geçen yıl 3,53, 2019'da 4,65, 2018'de ise 5,14 idi.

YERLEŞME ŞANSI ARTTI

Eğitim Uzmanı Salim Ünsal: LGS’de sınavla öğrenci alacak okul kontenjanlarının son hâli açıklandı. Buna göre 177 bin 440 öğrenci sınavla bir liseye yerleşecek. Okul kontenjanları geçen yıla göre %17 azalırken aday sayısı %29,5 azaldı. Bu da sınavla yerleşme şansının artması anlamına geliyor.

Bahçeli: Üniversite sınavı tamamen kaldırılmalıdır MHP lideri Bahçeli, üniversite sınavının tamamen kaldırılması çağrısı yaparak ''Okul öncesi süreci de hesaba katan bir eğitim ve öğretim modeliyle her evladımızın ilgi alanına uygun üniversite eğitiminin sınavsız temini sağlanmalıdır'' dedi.

AYT heyecanı: Sınava son anda koşarak yetiştiler Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sınavı başlandı. Sınava bazı adaylar yine son dakika yetişerek, sınav salonuna girebildi.

Sınavda kopya çekilmesin diye interneti kesecekler Sudan'da üniversite giriş sınavında kopya çekilmemesi için ülke genelinde sabah saatlerinde internet kesilecek.