Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

YGS, LGS, KPSS... Her sınav öncesi sosyal medyada aynı video paylaşılır. Görüntülerde bir öğrenci sınava yetişmek için ‘hayır kapatma, kapatma’ diyerek sürüne sürüne salona koşar.

Geçenlerde yapılan YKS’de de aynı video yine viral oldu. Videodaki öğrenci ‘acaba ne yapıyor’ diyerek sosyal medyanın dilinden düşmeyen ismin peşine düştük. Video kadar hikâyesi de çok konuşulacak cinsten.

HER SINAVDA KENDİMİ GÖRMEKTEN MEMNUN DEĞİLİM

2018 KPSS’de çekilen görüntüdeki isim Yasemin Demir... Şimdi Şanlıurfa’nın Viranşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Edebiyat öğretmeni.

‘Sürüne sürüne giden eller şimdi çocuklara diploma dağıtıyor’ diyen Yasemin Demir’le bir araya geldik merak edilenleri sorduk.

Sürüne sürüne öğretmenlik

Demir’in sorularımıza verdiği cevaplar şöyle: Sosyal medyaya düşmek istemezdim. Her sınavda kendimi görmekten memnun değilim. Ama bunlara rağmen azmim birilerine umut olacaksa mutlu olurum. Gençler düştükleri yerden kalkmasını benim gibi hızlı becersinler isterim. Hikâyesine gelirsek. KPSS’ye üç yıldır hazırlanıyordum. Yaşadığım yer Ordu’ydu, sınava gireceğim salon ise Samsun’daydı. Sınavdan tam 4 saat önce babamla beraber Ordu’dan Samsun’a yola çıktık. 2 saat yol sürecekti kalan sürede ise sınav solununun önünde bekleyecektik. Samsun’a geldik baktık trafik, sonradan öğrendik ki şehir merkezinde üzülerek söylüyorum bisiklet turnuvası varmış. Üç şeritli yol teke inmiş. Alan sınavı olduğu için başka şehirden de gelen var trafik kilit.

TAKATİM KALMAYINCA SÜRÜNDÜM

Bekle bekle baktım sınava yarım saat kaldı, kaçıracağız. Babam ‘artık yetişemezsin durum ortada kızım en kötü önceki puanınla tercih yaparsın’ dedi. Bir şey yapmam gerekiyordu. Arabadan inip koşmaya başladım. Sınava gireceğim yer Samsun Üniversitesiydi. Aksilik bu ya üniversite de tam tepe bir yerde. ‘Kaybedersem yolda kaybedeyim’ diyerek nefes nefese abartmıyorum 3 kilometre koştum. Koşmayı da hiç sevmem. En kötü geç kalırsam kapı önüne ağlarım ama bütün imkânları zorlamak istedim. Uzun bir koşudan sonra saatte baktım 5 dakika var gireceğim fakültedeki sınav salonu da görünmeye başladı. Tempomu artırdım. Salona geldim B bloku olması gerekirken A bloku önüne gitmişim. Hemen arkadaki bina için ben koşmayı sürdürdüm. O esnada ‘koş koş’ sesleri yankılanıyordu. Ben tam B bloka giden yolda dönerken yüz üstü yere düştüm. Ayaklarım, dizim her yerim kanlar içinde kaldı. Yerdeyken kapıyı kapattıklarını görünce, bir daha kalktım ve salonun önüne geldim.

DOĞU'YA ÇOK ALIŞTIM

Artık takatim kalmadı. Bacağım tutmayınca düştüm ve emekledim. O esnada ‘kapatma kapatma’ çığlıkları ağzımdan çıktı. Benden sonra da kapı kapandı. İçeri girdim polis memurları bana çok yardımcı oldu. Salona girdim sınava gelmeyenler vardı ve o beni çok üzdü. Sırama oturdum uykusuz günlerimi düşünüp sorularımı çözdüm. Yerde süründüğümde içimde hep öğrencilerime kavuşma heyecanı vardı.

Doğuda öğretmen olmak çok güzel bir duygu. Nasıl döneceğim sonra onu düşünüyorum. Belki de dönmem. Buraya çok alıştım. Bölge insanı öğretmenlere ayrı bir ilgi gösteriyor.

KIRICI YORUMLARA ÇOK ÜZÜLÜYORUM

Orada kameraların olduğunu bilmiyordum. Eve geldim bütün medyada ben varım. Bununla yüzleşmek zor oldu. Psikolojik destek almayı bile düşündüm. Olayın arka planını bilmedikleri için sosyal medyada ‘sen şov yapıyorsun’ diyenler var. İncitici yorumlara çok üzülüyorum. Pişmanlık var mı desen, bir daha olsa yine yaparım. Öğrencilerim baldan tatlı. Onlara kavuşmak için bin defa daha sürünürdüm. O sıkıntılı süreci geçirenler bilir.