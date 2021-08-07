Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin  birimlerine,  2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu’nun  ilgili  hükümleri  ile Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atama  Yönetmeliğinin  ilgili  maddeleri,  Kafkas  Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun  48.  Maddesinde  belirtilen  devlet  hizmetine  girmede  aranılan  genel  şartlara  haiz öğretim üyesi alınacaktır.

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