Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili hükümleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri, Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz öğretim üyesi alınacaktır.
Kafkas Üniversitesi 9 öğretim üyesi alacak
07.08.2021 - 14:21 | Son Güncelleme: 07.08.2021 - 14:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü, 9 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : kafkas üniversitesi,ilan,basın ilan kurumu,
799059 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/799059.aspx
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